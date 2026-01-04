Mal o ano começou, e parte do elenco principal do Vasco já treina no CT Moacyr Barbosa para a pré-temporada. O grupo iniciou nesse sábado (3) a preparação para a estreia no Campeonato Carioca. A equipe inicia a disputa do Estadual no dia 15, diante do Maricá, em São Januário.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

O elenco que já trabalha com bola, contudo, é formado basicamente por jogadores da categoria de base e por atletas que foram pouco utilizados no grupo principal na última temporada. Também estão no grupo jogadores que voltaram de empréstimos.

Entre os que treinaram nesse sábado no CT do Vasco estiveram o goleiro Fuzato, o zagueiro Lucas Freitas, os meias Sforza e Maxime Dominguez, e os atacantes Garré e GB. Ao todo, 24 jogadores se reapresentaram na sexta-feira (2).

continua após a publicidade

Elenco principal se junta à pré-temporada nesta segunda

O restante do grupo do Vasco fará a reapresentação nesta segunda-feira (5) para iniciar os trabalhos de pré-temporada, sob a orientação de Fernando Diniz.

A intenção do Vasco é disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. O principal motivo é que o Brasileirão começa ainda este mês, no dia 28, e a ideia é preparar o elenco principal para a disputa nacional.

continua após a publicidade

Junto com o Corinthians, o Vasco foi a equipe da elite nacional que terminou a temporada de 2025 mais tarde — as equipes fizeram a finalíssima da Copa do Brasil em 21 de dezembro, no Maracanã. Mas isso acabou trazendo um benefício para o início da temporada 2026

— Neste ano a pré-temporada será um pouco diferente, já que são dez dias de recesso e os atletas não se descondicionam tanto. O Vasco, como é de praxe, faz um estudo cardiológico completo. Fizemos isso desde o fim da última temporada para que todos se apresentem com os exames clínicos prontos — explicou Gustavo Caldeira, diretor médico do clube e chefe do Departamento de Saúde e Performance (Desp).