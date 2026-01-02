Vasco encerra 2025 com baixo índice de lesões e DM zerado

Finalista da Copa do Brasil, o que fez do clube um dos dez que mais entraram em campo na elite nacional em 2025, o Vasco fechou a temporada passada com baixo índice de lesões em relação à média do País. Foram 25 registradas em meio aos 71 jogos disputados no ano passado.

Para se ter uma ideia, o Botafogo, que foi entre os grandes o que mais teve problemas com lesionados, enfrentou 55 baixas ao longo dos 70 jogos que disputou em 2025, o que representa mais que o dobro do Vasco.

Os bons números do cruzmaltino foram comemorados pelo Departamento de Saúde e Performance (Desp) do Vasco. De acordo com levantamento do setor, o clube tem apresentado histórico de ficar no Top-3 com menos contusões no futebol brasileiro. Em 2025, só apresentou resultado inferior ao do Cruzeiro (22 lesões em meio a 62 partidas) e Ceará (23 em 60 jogos).

Segundo o Desp, o departamento médico finalizou o ano sem nenhum jogador sob tratamento, e ao longo de 2025 o número de atletas que ficou afastado por causa de lesões musculares impactou pouco o elenco.

"A disponibilidade de atletas ao longo da temporada foi altíssima para questões musculares, sendo 86% o menor percentual do ano. Em apenas cinco ocasiões em 2025 o Vasco ficou abaixo de 90%, e terminou o ano com 100% dos atletas disponíveis, sem queixas musculares", informou o clube, que considera que os números reproduzem a preocupação do Desp com trabalho preventivo e de intervenções.

Coutinho supera histórico de lesões e tem, no Vasco, ano com mais atuações

Depois de encarar sucessivas temporadas sofrendo com questões musculares, o meia Philippe Coutinho teve em 2025 o ano mais produtivo em número de jogos da carreira. Dados do Desp apontam que ele esteve em campo em 56 das 71 partidas do clube.