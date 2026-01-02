menu hamburguer
Vasco

Vasco encerra 2025 com baixo índice de lesões e DM zerado

Time esteve entre os dez que mais atuaram e foi o terceiro com menos lesões


Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
06:30
Coutinho e Rayan, do Vasco, pedem espaço na Seleção (Foto: Alexandre Durão/Gazeta Press)
imagem cameraCoutinho teve em 2025 temporada de muitos jogos e poucas lesões (Foto: Alexandre Durão/Gazeta Press)
  

Finalista da Copa do Brasil, o que fez do clube um dos dez que mais entraram em campo na elite nacional em 2025, o Vasco fechou a temporada passada com baixo índice de lesões em relação à média do País. Foram 25 registradas em meio aos 71 jogos disputados no ano passado.

➡️Sete jogadores terminam contratos com o Vasco; veja quem são

Para se ter uma ideia, o Botafogo, que foi entre os grandes o que mais teve problemas com lesionados, enfrentou 55 baixas ao longo dos 70 jogos que disputou em 2025, o que representa mais que o dobro do Vasco.

Os bons números do cruzmaltino foram comemorados pelo Departamento de Saúde e Performance (Desp) do Vasco. De acordo com levantamento do setor, o clube tem apresentado histórico de ficar no Top-3 com menos contusões no futebol brasileiro. Em 2025, só apresentou resultado inferior ao do Cruzeiro (22 lesões em meio a 62 partidas) e Ceará (23 em 60 jogos).

Segundo o Desp, o departamento médico finalizou o ano sem nenhum jogador sob tratamento, e ao longo de 2025 o número de atletas que ficou afastado por causa de lesões musculares impactou pouco o elenco.

"A disponibilidade de atletas ao longo da temporada foi altíssima para questões musculares, sendo 86% o menor percentual do ano. Em apenas cinco ocasiões em 2025 o Vasco ficou abaixo de 90%, e terminou o ano com 100% dos atletas disponíveis, sem queixas musculares", informou o clube, que considera que os números reproduzem a preocupação do Desp com trabalho preventivo e de intervenções.

Coutinho supera histórico de lesões e tem, no Vasco, ano com mais atuações

Depois de encarar sucessivas temporadas sofrendo com questões musculares, o meia Philippe Coutinho teve em 2025 o ano mais produtivo em número de jogos da carreira. Dados do Desp apontam que ele esteve em campo em 56 das 71 partidas do clube.

Vasco está na final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
Vasco teve temporada cheia, mas com poucas lesões (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press) <br>

