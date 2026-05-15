Decisão de Jardim em eliminação do Flamengo choca torcedores: 'Delírio'

Nesta quarta-feira (14), o Vitória bateu o Flamengo, de Leonardo Jardim, por 2 a 0 nesta noite de Copa do Brasil, partida válida pelo jogo de volta. A vantagem construída no triunfo por 2 a 1, no Rio de Janeiro, durou apenas seis minutos no Barradão, quando Erick abriu o placar para o Leão. Depois, Luan Cândido, aproveitando falha do goleiro Rossi, marcou o segundo gol. No entanto, o foco do jogo para os Flamenguistas foi a decisão do atual treinador do clube em utilizar Wallace Yan, cria da base.

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Web desaprova escalação de Jardim em eliminação do Flamengo

Primeiro tempo: Vitória acaba com vantagem do Flamengo

Texto de Lucas Bayer

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

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O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu.

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Escolha de Jardim por Wallace Yan é criticada em eliminação (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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