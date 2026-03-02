Endrick mostra nova versão no Lyon e se coloca em briga por vaga no Real Madrid

Endrick tem mostrado uma nova versão com a camisa do Lyon e se coloca em briga por vaga de titular do Real Madrid na próxima temporada. Além dos gols, o centroavante também vem aprimorando seu lado de garçom antes do fim do empréstimo com o clube francês e retorno à Espanha.

Na derrota do Lyon para o Olympique Marseille por 3 a 2, Endrick deu dois passes para gols e chegou a quatro assistências com a equipe dirigida por Paulo Fonseca. Além disso, o atacante também criou duas grandes chances, mas que foram desperdiçadas por seus companheiros na partida.

Emprestado até o fim da temporada com o objetivo de ganhar mais minutos e experiência na Europa, Endrick já fez oito jogos com a camisa do Lyon. Além das quatro assistências nesse período, o jogador também seis grandes chances de gols.

Com isso, Endrick chegou a nove participações em gols em apenas oito partidas com o Lyon, o que supera seus números na temporada passada com o Real Madrid. Na Espanha, participou diretamente de oito gols da equipe merengue, tendo balançado as redes sete vezes e contribuído com uma assistência.

Esses números indicam que Endrick não chegou no Lyon para ser um centroavante clássico, que só empurra a bola para o fundo das redes. Mas o brasileiro é participativo e apresenta uma versatilidade dentro do campo, caindo muitas vezes até mais pelo lado direito do que centralizado e na área adversária.

Mapa de calor do Endrick em quatro jogos pelo Lyon na Ligue 1 (Arte: João Brandão/Lance!)

Versatilidade favorece Endrick em retorno ao Real Madrid

Na transferência no início do ano, o Real Madrid não deu brechas para uma contratação de Endrick em definitivo pelo Lyon. O empréstimo não tem opção de compra pelo lado do clube francês, o que fará com que o centroavante brasileiro retorno ao futebol espanhol e vista a camisa merengue na próxima temporada.

Um dos pontos chaves é que Endrick chegará com outro status para o elenco comandado por Álvaro Arbeloa. Desde que chegou no Lyon, o camisa nove se tornou o maior artilheiro da equipe com cinco gols marcados, além de estar participando mais da criação de jogadas.

Nos últimos jogos, Arbeloa vem mantendo uma mudança de esquema tática promovida por Xabi Alonso e privilegiando uma equipe com quatro meio-campistas: Tchouameni, Camavinga, Valverde e Arda Güler. O elenco também conta com Jude Bellingham, que não está jogando por conta de uma lesão muscular.

No entanto, Endrick pode dar opção a Arbeloa de voltar a utilizar um esquema com três atacantes, como era comum com Carlo Ancelotti. Nesse sentido, o brasileiro poderia atuar ao lado de Mbappé e Vini Jr, mas caindo mais pelo lado direito do campo. E não necessariamente tendo que disputar uma vaga com o centroavante francês, que soma 38 gols na temporada e não deve perder a titularidade.

Com isso, Endrick precisaria convencer Arbeloa a mudar o esquema com a saída de um dos meias para a entrada de mais um atacante na equipe titular. Mas o brasileiro prova que está pronto para lutar por essa vaga, uma vez que soma números superiores aos de Arda Güler e Jude Bellingham em 2026 e apenas uma participação em gol a menos em relação a Valverde.

Comparação da produtividade de Endrick no Lyon com os meias do Real Madrid em 2026 (Arte: NotebookLM)

