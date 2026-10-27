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Estrangeiros reagem à atuação de Bruno Guimarães em eliminação: 'Sempre foi'

Meio-campista perdeu pênalti e Arsenal foi eliminado pelas oitavas de final da Copa Inglesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 19:39
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Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal
Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal (Foto: Divulgação/AFP)

O Arsenal está eliminado da Copa Inglesa após empatar por 1 a 1 no tempo normal com o Fleetwood, nesta terça-feira (27), no Highbury, em Fleetwood e perder nos pênaltis. Nas cobranças, Bruno Guimarães desperdiçou, e a equipe da League Two (Quarta Divisão Inglesa) avançou.

➡️Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal cai para time da 4ª divisão

Com 5 pênaltis cobrados na carreira, o meio-campista converteu 3 e perdeu dois. Um foi pela Seleção Brasileira, na eliminação para a Noruega, na Copa do Mundo. E o segundo foi nesta terça, pela decisão da Copa Inglesa.

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Nas redes sociais, torcedores dos Gunners ficaram na bronca com a atuação do jogador. Veja a repercussão:

Tradução: Havertz, Eze e Bruno Guimarães... todos culpados por cobrar pênaltis horríveis e simplesmente não entregar consistentemente para este clube. Não estou incluindo Gabriel, pois ele foi magnífico contra o PSG. Este clube é demais para Bruno Guimarães lidar. Apenas corte as perdas no próximo verão.

Tradução: Bruno Guimarães, você pode arrumar suas malas e dar o fora da Europa. Arteta, não há desculpas — você é um técnico fracassado. Você nem consegue competir em uma final de copa doméstica; Que time de merda.

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Tradução: Bruno Guimarães. Outro brasileiro preguiçoso. Felizmente, esse pênalti perdido não é tão midiático quanto o da Copa do Mundo.

Tradução: Bruno Guimarães
Eberechi Eze
Noni Madueke

Esses 3 jogadores se apresentam para cobrar um pênalti e eu fico preocupado que eles percam.

Tradução: O pênalti anterior de Bruno Guimarães, antes desse, foi aquele que eliminou o Brasil da Copa do Mundo, não foi?

Tradução: Essa técnica de pênalti do Bruno Guimarães sempre foi e sempre será horrível.

Tradução: Por que o Bruno Guimarães, do Arsenal, cobrou aquele pênalti contra o Fleetwood, eu não faço ideia. Ele cometeu exatamente o mesmo erro que cometeu pela seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo. Daqueles em que você já sabia que ele ia errar antes mesmo de bater a bola.

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O Arsenal garantiu vaga na quarta fase da Copa da Liga Inglesa após vencer o Ipswich Town por 4 a 2, em um confronto emocionante válido pela terceira fase da competição. Já o Fleetwood, equipe da quarta divisão do futebol inglês, se classificou após uma vitória surpreendente por 1 a 0 sobre o Sheffield United, clube que disputa a Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

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