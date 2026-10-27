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Ex-Bahia, Flávio Medeiros marca golaço e garante vitória do Al Faisaly

Volante marca seu primeiro gol pelo novo clube na Liga Saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 16:58
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Flávio Medeiros do Al Faisaly comemorando gol
Flávio Medeiros garantiu a vitória do Al Faisaly (Foto: Reprodução/Al Faisaly/X)

O volante Flávio Medeiros, que teve passagens por Bahia e Vitória, garantiu a vitória do Al Faisaly por 1 a 0 sobre o Abha nesta terça-feira (27), em jogo atrasado da oitava rodada da Liga Saudita. Eleito o melhor em campo, o brasileiro de 30 anos marcou seu primeiro gol pelo clube em um chute de fora da área. O resultado levou a equipe à 14ª posição, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento.

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Em sua quinta temporada no futebol saudita, após quatro anos no Al Taawoun, Flávio assumiu a titularidade do Al Faisaly com sete jogos disputados.

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Flavio segura o troféu Man of the Match, vestindo uniforme branco, diante de fundo azul com logos.
Flávio Medeiros garantiu a vitória do Al Faisaly (Foto: Reprodução/Al Faisaly/X)

Vitória em confronto direto

Após a partida, o jogador destacou a importância do resultado longe de seus domínios:

— Claro que é muito especial balançar as redes e ser reconhecido como o melhor em campo, mas o mais importante foi conquistar essa vitória. Sabíamos da importância desse confronto direto, especialmente jogando fora de casa. Fomos resilientes, soubemos sofrer nos momentos certos e aproveitamos a oportunidade. Esse resultado nos dá confiança para continuar trabalhando e buscar posições mais altas na tabela —

O próximo compromisso do Al Faisaly será contra o Al Fayha no sábado (31), fora de casa.

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