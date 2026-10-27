Barcelona x Real Madrid registra maior audiência pós-Copa do Mundo na CazéTV
Números foram contabilizados no YouTube e comparados a outras partidas relevantes
A transmissão do clássico entre Barcelona e Real Madrid no último domingo (25), pela LaLiga, registrou recordes de audiência na CazéTV. O duelo alcançou pico de 4,7 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, tornando-se a maior live das Américas e a maior audiência da plataforma em eventos esportivos desde a Copa do Mundo de 2026.
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Ao longo do evento, a transmissão atingiu um alcance total de 10,2 milhões de contas únicas e acumulou 10 milhões de horas assistidas. Em termos de consumo, 71% do tempo de exibição ocorreu via dispositivos de televisão. Após o encerramento do confronto, a gravação na íntegra da partida ultrapassou a marca de 25 milhões de visualizações no canal.
A exibição também marcou o retorno do clássico espanhol à televisão aberta e gratuita no Brasil após 20 anos, formato que não ocorria desde 2006, em transmissão da Band. A equipe de cobertura contou com os repórteres Igor Rodrigues e Fred Caldeira, diretamente da Espanha. No estúdio, a narração foi de Luisinho, acompanhada dos comentaristas Casimiro Miguel, Fernando Campos e Rafael Oliveira.
Comparativo com outras audiências expressivas no YouTube
Os números consolidados de Barcelona x Real Madrid superam significativamente outras grandes transmissões recentes de futebol ao vivo na plataforma de vídeos:
- Barcelona x Real Madrid (LaLiga / CazéTV): 4,7 milhões de pico simultâneo
- Palmeiras x Fluminense (Semifinal da Libertadores / GETV): 3,2 milhões de pico simultâneo
- Índia x Brasil (Amistoso da Seleção Brasileira / GETV): 2,3 milhões de pico simultâneo
- Vasco x Boca Juniors (Semifinal da Sul-Americana / SBT YouTube): 1,8 milhão de pico simultâneo
- Bayern de Munique x Arsenal (Champions League / TNT Sports): 799 mil de pico simultâneo
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