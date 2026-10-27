Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal cai para time da 4ª divisão
Equipe foi eliminada nos pênaltis para o Fleetwood, pelas oitavas de final do torneio
Nesta terça-feira (27), o Arsenal amargou uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa. No Highbury Stadium, a equipe foi eliminada nos pênaltis para Fleetwood Town, time da 4ª divisão do campeonato nacional, após empatar no tempo normal.
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Aaron Loupalo-Bi foi quem abriu o placar da partida aos 21 minutos da primeira etapa. Aos 5' do segundo tempo, Viktor Gyokeres deixou tudo igual para o Arsenal, que ainda teve Max Dowman expulso a quatro minutos do fim do duelo.
Nas penalidades, coube a Bruno Guimarães a quarta cobrança, momento em que Fleetwood estava na frente por 4 a 3. O brasileiro cobrou no canto esquerdo do goleiro e parou na defesa de Lynch. Na sequência, Haughey converteu o pênalti decisivo. A equipe chega às quartas de final da Copa da Liga Inglesa pela primeira vez na história.
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O Arsenal garantiu vaga na quarta fase da Copa da Liga Inglesa após vencer o Ipswich Town por 4 a 2, em um confronto emocionante válido pela terceira fase da competição. Já o Fleetwood, equipe da quarta divisão do futebol inglês, se classificou após uma vitória surpreendente por 1 a 0 sobre o Sheffield United, clube que disputa a Championship, a segunda divisão da Inglaterra.
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