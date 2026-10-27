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Luxemburgo é sincero sobre volta ao Corinthians: 'Quero deixar claro'

Ex-treinador do Timão publicou vídeo nesta terça-feira (27)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 18:44
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Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)
Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Vanderlei Luxemburgo afirmou que aceitaria retornar ao Corinthians para comandar a equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (27), o treinador esclareceu que não recebeu contato da diretoria alvinegra, nem para assumir o cargo de técnico, nem para ocupar a função de coordenador de futebol.

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O nome do experiente profissional passou a ser especulado nos bastidores do clube, mas Luxa fez questão de negar qualquer negociação em andamento.

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— Estão especulando muito meu nome no Corinthians para aceitar o convite para o cargo de coordenador, mas ninguém do Corinthians me convidou. Queria deixar isso bem claro, porque as pessoas especulam e você acaba tendo que dar uma resposta. Ninguém me procurou.

Na sequência, o treinador revelou que aceitaria uma proposta para comandar o time nos jogos restantes do Brasileirão. Segundo ele, a decisão seria motivada pela gratidão ao clube, que lhe deu uma oportunidade de retornar ao futebol após um período conturbado.

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— Ninguém me procurou para ser técnico também. O motivo de eu falar isso é o seguinte: se tivessem me convidado para ser técnico nesses nove jogos (agora já são seis), por gratidão ao clube que me deu o direito de voltar ao futebol depois de uma CPI que tentaram me sacanear e me tirar do futebol, como fizeram nas categorias de base, agradeceria muito e voltaria com meu coração arrebentando — declarou.

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Treinador de futebol em casaco escuro, em campo, olhando para o lado.
Vanderlei Luxemburgo passou recentemente pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Apesar de demonstrar disposição para assumir o Corinthians nesta reta final de temporada, Luxemburgo afirmou que tem uma condição para retornar ao futebol em um projeto de longo prazo. O treinador defendeu a possibilidade de trabalhar como head coach, com responsabilidade sobre o departamento de futebol e participação direta nas decisões do clube.

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— Agora, para eu voltar ao futebol fora desse projeto de nove jogos no Corinthians, seria para assumir como head coach, responsável pelo futebol, sem ter que dar satisfação a um diretor executivo que vejo que, na minha visão, não cumpre seu papel.

Luxemburgo também criticou o modelo de gestão adotado por alguns clubes brasileiros e defendeu uma relação mais direta entre o treinador e a diretoria.

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— O futebol tem muitos problemas desde que esses diretores executivos chegaram. O head coach precisa trabalhar diretamente com o gerente de futebol, com o supervisor, direto com a diretoria. Isso é ser head coach. É o que acontece na Europa, sem desvalorizar o treinador, como fazem no Brasil.

Luxemburgo já comandou o Corinthians em 2023

A última passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians aconteceu em 2023. Contratado para tentar afastar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o treinador permaneceu no cargo por quase cinco meses, mas acabou demitido após 38 partidas.

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No período, o time alvinegro somou 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 48%. A equipe terminou a passagem do técnico na décima colocação do Brasileirão.

Corinthians vive momento delicado no Brasileirão

Atualmente, o Corinthians enfrenta uma sequência de dez rodadas sem vencer e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Timão tenta reagir na reta final da competição para evitar a queda à Série B. A equipe volta a campo nesta sexta-feira (30), às 20h (de Brasília), contra o Mirassol, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão.

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