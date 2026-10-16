ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas Finais
Cobertura contará com mais de 200 jogos
A ESPN e o Disney+ Premium iniciam a transmissão da temporada 2026/27 da NBA com a exibição de mais de 200 partidas. O pacote inclui 157 jogos da fase regular, as finais da Conferência Oeste e a decisão do título em série de até sete confrontos.
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A transmissão de estreia ocorre na terça-feira (20), às 20h, no duelo entre Philadelphia 76ers e New York Knicks. A partida marca o primeiro jogo de LeBron James pela franquia de Filadélfia contra o time do armador Jalen Brunson.
A grade de programação da emissora também contempla o All-Star Game e a rodada especial do dia 25 de dezembro. Além dos jogos ao vivo, a grade diária conta com o programa ESPN League, focado em análises e informações do torneio.
Cobertura nos Estados Unidos e ações digitais
Para as fases decisivas do campeonato, a emissora enviará repórteres e comentaristas para a cobertura in loco diretamente das arenas americanas.
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Nas plataformas digitais, a marca fechou parcerias com os criadores de conteúdo Bruna Leal, Marcela, Robert Jr. e Sidney Gabriel, que produzirão materiais focados nos bastidores do torneio para as redes sociais.
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