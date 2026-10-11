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Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo

Clássico deste domingo terá horário diferente do tradicional por causa de regra da CBF sobre descanso dos jogadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 11:00
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Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da transmissão ao vivo pela TV Globo, o clássico não acontecerá às tradicionais 16h. A mudança está relacionada ao intervalo mínimo de descanso entre partidas estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O Fluminense entrou em campo na última quinta-feira (8), às 21h30, quando goleou o Coritiba por 4 a 0 no Maracanã. Como o regulamento exige um intervalo mínimo de 66 horas entre o término previsto de uma partida e o início da seguinte, o Tricolor não poderia disputar o clássico às 16h de domingo.

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Com o encerramento previsto do confronto contra o Coritiba às 23h30 de quinta-feira, o horário das 17h30 de domingo permite cumprir exatamente as 66 horas exigidas pela entidade.

Entenda a regra das 66 horas da CBF

O Manual de Competições da CBF para 2026 estabelece que, como regra geral, clubes e atletas não podem disputar partidas organizadas pela entidade sem respeitar o intervalo mínimo de 66 horas entre os compromissos.

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O documento prevê exceções específicas, incluindo autorizações individuais mediante avaliação médica. A regra busca garantir um período mínimo de recuperação física para os jogadores.

O Flamengo, por sua vez, também atuou na quinta-feira (8), mas entrou em campo às 19h30, no empate por 2 a 2 com o Santos. Dessa forma, teria tempo suficiente de descanso para disputar uma partida às 16h de domingo.

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Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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Onde assistir Flamengo x Fluminense?

A TV Globo transmitirá o Fla-Flu a partir das 17h30, após a primeira parte do programa Domingão com Huck. A partida também estará disponível no Premiere, pelo pay-per-view.

Outros dois clássicos da 30ª rodada acontecerão no mesmo horário: Palmeiras x Corinthians, em São Paulo, e Grêmio x Internacional, em Porto Alegre.

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O Flamengo chega ao confronto na liderança do Brasileirão, com 61 pontos, enquanto o Fluminense ocupa a terceira colocação, com 51. Os dois clubes também disputam as semifinais da Libertadores na próxima semana.

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