Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo
Clássico deste domingo terá horário diferente do tradicional por causa de regra da CBF sobre descanso dos jogadores
Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da transmissão ao vivo pela TV Globo, o clássico não acontecerá às tradicionais 16h. A mudança está relacionada ao intervalo mínimo de descanso entre partidas estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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O Fluminense entrou em campo na última quinta-feira (8), às 21h30, quando goleou o Coritiba por 4 a 0 no Maracanã. Como o regulamento exige um intervalo mínimo de 66 horas entre o término previsto de uma partida e o início da seguinte, o Tricolor não poderia disputar o clássico às 16h de domingo.
Com o encerramento previsto do confronto contra o Coritiba às 23h30 de quinta-feira, o horário das 17h30 de domingo permite cumprir exatamente as 66 horas exigidas pela entidade.
Entenda a regra das 66 horas da CBF
O Manual de Competições da CBF para 2026 estabelece que, como regra geral, clubes e atletas não podem disputar partidas organizadas pela entidade sem respeitar o intervalo mínimo de 66 horas entre os compromissos.
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O documento prevê exceções específicas, incluindo autorizações individuais mediante avaliação médica. A regra busca garantir um período mínimo de recuperação física para os jogadores.
O Flamengo, por sua vez, também atuou na quinta-feira (8), mas entrou em campo às 19h30, no empate por 2 a 2 com o Santos. Dessa forma, teria tempo suficiente de descanso para disputar uma partida às 16h de domingo.
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Onde assistir Flamengo x Fluminense?
A TV Globo transmitirá o Fla-Flu a partir das 17h30, após a primeira parte do programa Domingão com Huck. A partida também estará disponível no Premiere, pelo pay-per-view.
Outros dois clássicos da 30ª rodada acontecerão no mesmo horário: Palmeiras x Corinthians, em São Paulo, e Grêmio x Internacional, em Porto Alegre.
O Flamengo chega ao confronto na liderança do Brasileirão, com 61 pontos, enquanto o Fluminense ocupa a terceira colocação, com 51. Os dois clubes também disputam as semifinais da Libertadores na próxima semana.
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