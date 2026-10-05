Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos
20 estados tiveram definição no primeiro turno
A apuração dos votos no último domingo (4) definiu os governadores de 20 estados brasileiros, incluindo torcedores declarados de clubes do futebol nacional. A decisão em 2º turno ocorrerá no Acre, no Amazonas, no Distrito Federal, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte.
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Amapá
Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)
Porcentagem de votos: 62,22%
Time para o qual torce: Trem e Remo
Alagoas
Governador eleito: JHC (PSDB)
Porcentagem de votos: 52,14%
Time para o qual torce: CSA
Bahia
Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)
Porcentagem de votos: 55,19%
Time para o qual torce: Vitória
Goiás
Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)
Porcentagem de votos: 59,00%
Time para o qual torce: Goiás
Minas Gerais
Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
Porcentagem de votos: 55,34%
Time para o qual torce: Cruzeiro
Mato Grosso do Sul
Governador eleito: Eduardo Riedel (Progressistas)
Porcentagem de votos: 67,07%
Time para o qual torce: Flamengo
Mato Grosso
Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)
Porcentagem de votos: 60,78%
Time para o qual torce: Corinthians
Paraná
Governador eleito: Sergio Moro (PL)
Porcentagem de votos: 50,11%
Time para o qual torce: sem confirmação
Pernambuco
Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)
Porcentagem de votos: 53,27%
Time para o qual torce: Santa Cruz
Pará
Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)
Porcentagem de votos: 51,72%
Time para o qual torce: sem confirmação
Paraíba
Governador eleito: Lucas Ribeiro (Progressistas)
Porcentagem de votos: 64,30%
Time para o qual torce: Sem confirmação
Piauí
Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)
Porcentagem de votos: 70,41%
Time para o qual torce: Flamengo
Roraima
Governador eleito: Arthur Henrique (PL)
Porcentagem de votos: 69,25%
Time para o qual torce: São Raimundo-RR e Palmeiras
Rondônia
Governador eleito: Marcos Rogério (PL)
Porcentagem de votos: 56,87%
Time para o qual torce: Sem confirmação
Rio Grande do Sul
Governador eleito: Zucco (PL)
Porcentagem de votos: 58,05%
Time para o qual torce: Grêmio
Sergipe
Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)
Porcentagem de votos: 59,15%
Time para o qual torce: Confiança
Santa Catarina
Governador eleito: Jorginho Mello (PL)
Porcentagem de votos: 68,91%
Time para o qual torce: Figueirense
São Paulo
Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Porcentagem de votos: 62,72%
Time para o qual torce: Flamengo
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