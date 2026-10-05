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Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos

20 estados tiveram definição no primeiro turno

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 06:10
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Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca
Tarcísio de Freitas recebe camisa do Flamengo do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca (Foto: Reprodução/Instagram)

A apuração dos votos no último domingo (4) definiu os governadores de 20 estados brasileiros, incluindo torcedores declarados de clubes do futebol nacional. A decisão em 2º turno ocorrerá no Acre, no Amazonas, no Distrito Federal, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte.

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Amapá

Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)

Porcentagem de votos: 62,22%

Time para o qual torce: Trem e Remo

Alagoas

Governador eleito: JHC (PSDB)

Porcentagem de votos: 52,14%

Time para o qual torce: CSA

Bahia

Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)

Porcentagem de votos: 55,19%

Time para o qual torce: Vitória

Goiás

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)

Porcentagem de votos: 59,00%

Time para o qual torce: Goiás

Minas Gerais

Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)

Porcentagem de votos: 55,34%

Time para o qual torce: Cruzeiro

Mato Grosso do Sul

Governador eleito: Eduardo Riedel (Progressistas)

Porcentagem de votos: 67,07%

Time para o qual torce: Flamengo

Mato Grosso

Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)

Porcentagem de votos: 60,78%

Time para o qual torce: Corinthians

Paraná

Governador eleito: Sergio Moro (PL)

Porcentagem de votos: 50,11%

Time para o qual torce: sem confirmação

Pernambuco

Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)

Porcentagem de votos: 53,27%

Time para o qual torce: Santa Cruz

Pará

Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)

Porcentagem de votos: 51,72%

Time para o qual torce: sem confirmação

Paraíba

Governador eleito: Lucas Ribeiro (Progressistas)

Porcentagem de votos: 64,30%

Time para o qual torce: Sem confirmação

Piauí

Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)

Porcentagem de votos: 70,41%

Time para o qual torce: Flamengo

Roraima

Governador eleito: Arthur Henrique (PL)

Porcentagem de votos: 69,25%

Time para o qual torce: São Raimundo-RR e Palmeiras

Rondônia

Governador eleito: Marcos Rogério (PL)

Porcentagem de votos: 56,87%

Time para o qual torce: Sem confirmação

Rio Grande do Sul

Governador eleito: Zucco (PL)

Porcentagem de votos: 58,05%

Time para o qual torce: Grêmio

Sergipe

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)

Porcentagem de votos: 59,15%

Time para o qual torce: Confiança

Santa Catarina

Governador eleito: Jorginho Mello (PL)

Porcentagem de votos: 68,91%

Time para o qual torce: Figueirense

São Paulo

Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Porcentagem de votos: 62,72%

Time para o qual torce: Flamengo

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