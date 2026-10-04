Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Eleições 2026: reeleito em São Paulo, Tarcísio torce para gigante do Rio

Governador confirmou vitória no primeiro turno com 62,85% dos votos e segue no comando do Poder Executivo paulista

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 19:45
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Tarcísio de freitas é reeleito governador de São Paulo
Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo (Foto: Paulo Jacob/Governo do Estado de SP)

Reeleito governador de São Paulo neste domingo (4) com 62,85% dos votos, Tarcísio de Freitas não torce para um clube de futebol de seu domicílio eleitoral. A relação pessoal do chefe do Executivo paulista com o esporte está ligada ao Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e adotou um time de coração.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tarcísio é torcedor declarado do Flamengo e faz questão de demonstrar a simpatia pelo Rubro-Negro, seja marcando presença em partidas ou comemorando as diversas conquistas recentes da equipe pelas redes sociais. Quando ainda era ministro da Infraestrutura, acompanhou de perto os títulos da Supercopa do Brasil em 2020 e 2021, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

continua após a publicidade

Apesar de não esconder a paixão pelo time da Gávea, Tarcísio optou pela imparcialidade ao falar sobre a final da Libertadores do ano passado. Questionado para quem torceria entre Flamengo e Palmeiras, o político de 51 anos disse que não escolheria um lado na decisão.

— Difícil, cara. Não vou responder, porque é o seguinte: tem a razão e tem a emoção. Então, tem um coração, né? Não tenho como — afirmou, em entrevista ao portal Área 18 Studio, em novembro de 2025.

continua após a publicidade
Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca
Tarcísio de Freitas recebe camisa do Flamengo do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca (Foto: Reprodução/Instagram)

A ocupação do cargo mais alto do governo estadual de São Paulo também levou a encontros importantes com dirigentes do Rubro-Negro. Em 2023, o político recebeu o ex-presidente do clube, Rodolfo Landim, no Palácio dos Bandeirantes, horas antes da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo.

Mais recentemente, o agora governador reeleito se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o BAP, com o objetivo de discutir estratégias de acessibilidade e segurança para os torcedores do Flamengo em jogos realizados em São Paulo. O encontro aconteceu em janeiro de 2025 e foi uma das primeiras ações da atual gestão do time carioca.

continua após a publicidade

Tarcísio é reeleito em SP no primeiro turno

Com a reeleição confirmada no primeiro turno, Tarcísio de Freitas irá para seu segundo mandato de quatro anos à frente do Executivo paulista. O candidato do Republicanos recebeu mais de 13 milhões de votos dentre 90% das urnas apuradas até o momento, obtendo um resultado expressivo de 62,85%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

➡️ Cássio relembra briga em Cruzeiro x Atlético: 'Não me orgulho'

➡️ Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Tudo sobre
Sugerida para você!
Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Há 1 hora
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Fora de Campo

Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do Mundo

Há 6 horas
Ilustração de um estádio de futebol com partida observada por torcedores

Futebol Nacional

Tem jogo neste domingo de eleição? Veja como fica o futebol brasileiro

Há 10 horas
Bebeto e Romário comemoram gol do Brasil contra o Estados Unidos em 1994

Fora de Campo

Do campo às urnas: relembre esportistas que entraram para a política

Há 11 horas
Ilustração com escudos da votação

Fora de Campo

Eleições 2026: qual o clássico com maior rivalidade no futebol Brasileiro? Vote agora!

Há 11 horas
Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians

Fora de Campo

Ídolo do Corinthians lidera lista de patrimônio de ex-atletas que disputam as eleições

Há 13 horas
Mais LANCE!
Ex-atletas são concorrem a cargos eletivos em todo o país nas Eleições 2026

Eleições 2026: ídolos do futebol e campeões olímpicos travam disputa nas urnas

Fachada do Ministério do Esporte

Eleições 2026: conheça a política de esporte dos candidatos à presidência da República

Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso

Argentinos reagem à atuação de lateral do Palmeiras em Argentina x Burkina Faso: 'Muitas alegrias'

Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Torcida do Flamengo reage às atuações de Pedro e Lino na Seleção: 'Loucura'

Pedro com a camisa da Seleção Brasileira apontando para cima

Pedro, do Flamengo, vira assunto em jogo da Seleção Brasileira: 'Teria feito'

Mapa da Índia ilustrado com bandeira do Brasil em Calcutá

Seleção joga em cidade de fuso horário 'quebrado'; entenda

Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo à seleção de Portugal

Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Arias em ação durante Colômbia e Paraguai, pelo amistoso internacional

Atuação de Arias contra Paraguai repercute no exterior: 'Não tem'

Coutinho em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Santos reage à estreia do Coutinho: 'Ainda disseram'

Dorival Júnior em São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Pedro Lima em ação durante o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Santos irrita torcedores: 'Não sabe'