Reeleito governador de São Paulo neste domingo (4) com 62,85% dos votos, Tarcísio de Freitas não torce para um clube de futebol de seu domicílio eleitoral. A relação pessoal do chefe do Executivo paulista com o esporte está ligada ao Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e adotou um time de coração.

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Tarcísio é torcedor declarado do Flamengo e faz questão de demonstrar a simpatia pelo Rubro-Negro, seja marcando presença em partidas ou comemorando as diversas conquistas recentes da equipe pelas redes sociais. Quando ainda era ministro da Infraestrutura, acompanhou de perto os títulos da Supercopa do Brasil em 2020 e 2021, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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Apesar de não esconder a paixão pelo time da Gávea, Tarcísio optou pela imparcialidade ao falar sobre a final da Libertadores do ano passado. Questionado para quem torceria entre Flamengo e Palmeiras, o político de 51 anos disse que não escolheria um lado na decisão.

— Difícil, cara. Não vou responder, porque é o seguinte: tem a razão e tem a emoção. Então, tem um coração, né? Não tenho como — afirmou, em entrevista ao portal Área 18 Studio, em novembro de 2025.

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Tarcísio de Freitas recebe camisa do Flamengo do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca (Foto: Reprodução/Instagram)

A ocupação do cargo mais alto do governo estadual de São Paulo também levou a encontros importantes com dirigentes do Rubro-Negro. Em 2023, o político recebeu o ex-presidente do clube, Rodolfo Landim, no Palácio dos Bandeirantes, horas antes da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo.

Mais recentemente, o agora governador reeleito se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o BAP, com o objetivo de discutir estratégias de acessibilidade e segurança para os torcedores do Flamengo em jogos realizados em São Paulo. O encontro aconteceu em janeiro de 2025 e foi uma das primeiras ações da atual gestão do time carioca.

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Tarcísio é reeleito em SP no primeiro turno

Com a reeleição confirmada no primeiro turno, Tarcísio de Freitas irá para seu segundo mandato de quatro anos à frente do Executivo paulista. O candidato do Republicanos recebeu mais de 13 milhões de votos dentre 90% das urnas apuradas até o momento, obtendo um resultado expressivo de 62,85%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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