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Cássio relembra briga em Cruzeiro x Atlético: 'Não me orgulho'

O arqueiro destacou também a importância do título

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/10/2026 15:11
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Cássio em briga no clássico
Cássio em briga no clássico (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Folhapress)

Momento histórico no futebol mineiro por ter torcida dividida no Mineirão, a final do Campeonato Mineiro ficou marcada por cenas lamentáveis no fim da partida. Até mesmo jogadores conhecidos pela calma, como Cássio, se envolveram em uma briga generalizada em Cruzeiro x Atlético-MG.

No entanto, o arqueiro destaca que não se orgulha do que fez na partida e que até mesmo torcedores estranharam o comportamento.

Cássio em treinamento na Toca II
Cássio em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Deu uns dez minutinhos eu me questionei o que tinha feito. Eu nunca briguei. Sempre tento separar. Eu na briga, deu uma confusão. Me cobraram na internet: na época do Corinthians queria separar, no Cruzeiro quer brigar. Nem quero falar. Não me orgulho. Eu pedi desculpa para os caras – destacou Cássio, goleiro do Cruzeiro.

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– No outro dia que vi os vídeos. É ruim, o Hulk sempre foi super tranquilo, me dei super bem. O Everson também. Pedi desculpas, não tinha como voltar, mas que não aconteça mais também. Aqui, só tem os dois. Na Copa do Brasil do ano passado teve muita provocação. A gente perdeu na casa deles. Eles queriam manter a hegemonia, a gente ganhar, estádio meio a meio – complementou o arqueiro.

Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"

Apesar de ter conquistado Libertadores e Mundial, o goleiro Cássio destacou que a conquista do Campeonato Mineiro nesta temporada foi um momento marcante em sua carreira. O arqueiro ressaltou principalmente a torcida dividida no Mineirão.

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– Me marcou a final do mineiro. Foi emocionante, o Cruzeiro não vencia há alguns anos. Vencemos nosso rival. Aprendi aqui o quanto ganhar ou perder o clássico muda as coisas. Foi muito bacana. Mas o futuro do Cruzeiro será promissor. Tínhamos chance de vencer os títulos, mas dentro do programado – relembrou o goleiro.

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