Edu Dracena critica atitude de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Exemplo'

Os atletas do Palmeiras se reapresentaram para o início da pré-temporada do clube no último domingo (4). Contudo, o técnico Abel Ferreira não esteve presente na ocasião. O português ganhou alguns dias a mais de folga, e retornará depois do elenco. Ele é aguardado entre terça e quarta-feira para comandar as atividades preparatórias.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador Edu Dracena criticou a postura do treinador. Para ele, Abel Ferreira precisaria dar o exemplo ao elenco e ter se apresentado com os jogadores. Ele classificou o cenário como um erro.

— O Abel tem que dar o exemplo. Ele é o comandante. Tem que chegar primeiro lá. Receber o Marlon Freitas e os outros jogadores também. Na minha visão, como ex-atleta, isso pega muito mal. Se meu comandante não está comigo nos primeiros dias, como vai comandar depois? O clube tinha uma reapresentação marcada — disse o ex-jogador.

Pré-temporada do Palmeiras

O primeiro dia útil do Palmeiras no ano teve uma bateria de exames nos atletas, que se reapresentaram na noite do último domingo (4), na Academia de Futebol, para as primeiras avaliações. Após este passo, os jogadores passaram a noite no local para dar sequência ao trabalho nesta segunda-feira (5).

A principal novidade fica por conta da presença do volante Marlon Freitas, anunciado como primeiro reforço do clube para esta temporada, e que já se uniu ao elenco alviverde. A baixa, em contrapartida, é o zagueiro Micael, que negocia com o Inter Miami, time de Lionel Messi, e não estará com o grupo.

Alguns nomes das categorias de base que já treinam com frequência com o profissional, como Benedetti, Larson, Erick Belé e Riquelme Fillipi estão inscritos na Copinha, mas devem ser aproveitados pelo treinador português neste Estadual.

A estreia do Palmeiras no Campeonao Paulista está marcada para o próximo sábado (10), contra a Portuguesa, no Canindé. Neste período, a comissão técnica aproveita para fazer testes na equipe e rodar o elenco nas primeiras partidas.

Jogadores do Palmeiras em ação durante clássico contra o Corinthians pela temporada de 2025 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)