Palmeiras encaminha empréstimo de Micael ao Inter Miami, time de Messi

Fora dos planos da comissão técnica para esta temporada, o Palmeiras encaminhou o empréstimo do zagueiro Micael ao Inter Miami, dos Estados Unidos, time de Lionel Messi. As conversas caminham para que o jogador seja emprestado por uma temporada, com opção de compra ao final do contrato.

Em razão das negociações, a tendência é que Micael nem se reapresente com o elenco alviverde neste domingo (4), na Academia de Futebol, para o início da temporada de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

Conforme antecipou a reportagem, o Palmeiras já pretendia negociar o beque, que jogou no clube durante todo o ano de 2025 e chegou com boas expectativas, principalmente por ser canhoto, característica que Abel Ferreira buscava em um defensor. O atleta, no entanto, ficou longe de ser titular e, nas partidas que entrou, não convenceu o clube e torcida como gostaria.

No início do ano passado, o Palmeiras desembolsou cerca de R$ 35 milhões para contratar o jogador de 24 anos junto ao Houston Dynamo, também dos Estados Unidos.

Para a posição, em dezembro, o Verdão acertou a permanência do também zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo e agora ficará no clube até 2029. Apesar disso, a ideia da diretoria é buscar mais um jogador da posição para repor a saída de Micael. Até o momento, não há nenhum nome em negociação avançada.

Micael no Palmeiras

O camisa 13 disputou apenas uma temporada pelo Palmeiras. Foram 28 partidas, sendo quatro pelo Paulistão, duas pela Copa do Brasil, 16 pelo Brasileirão e quatro pela Libertadores. Micael não marcou nenhum gol e nem conquistou taças pelo clube paulista.

