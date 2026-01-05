O Palmeiras realizou nesta segunda-feira, dia 5, exames médicos e testes físicos no elenco antes da estreia na temporada. Os procedimentos ocorreram na Academia de Futebol, centro de treinamentos do clube, em parceria com profissionais do Hospital Sírio-Libanês.

continua após a publicidade

+ Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting

Inicialmente, os atletas do Palmeiras passaram por coleta de exames laboratoriais e, na sequência, por avaliações cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas, nutricionais, odontológicas e neurocognitivas, além de ultrassonografias, avaliações funcionais e biomecânicas, bem como testes de força e potência.

Primeira contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, Marlon Freitas participou dos testes ao lado do restante do elenco alviverde. Além do meia, alguns jogadores do grupo de apoio do sub-20 iniciaram o ano com os profissionais: os meio-campistas Erick Belé, Larson e Luis Pacheco, além do atacante Riquelme Fillipi.

continua após a publicidade

- Conseguimos fazer as nossas avaliações de pré-participação obrigatórias contando mais uma vez com a parceria do Sírio-Libanês, que, para, nós é um grande prazer ter como parceiro. Eles trazem todo o aparato, equipamentos de alta tecnologia, profissionais supercapacitados e especializados, permitindo que façamos a avaliação completa dos atletas dentro da nossa estrutura, sem precisar de deslocamento.

Mais do que isso, avaliamos e os deixamos aptos para o início da temporada em um só dia. É sempre um grande benefício ter o Sírio-Libanês como parceiro e esperamos que, com esses dados, nós consigamos fazer uma boa pré-temporada e deixar os atletas prontos para fazer uma temporada de sucesso - afirmou Pedro Potin, coordenador médico do Palmeiras.

continua após a publicidade

Marlon Freita, novo reforço do Palmeiras, durante testes físicos antes da estreia da equipe na temporada (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras estreia no próximo sábado, dia 10, quando visita a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A primeira partida como mandante, por sua vez, será no dia 14 de janeiro, diante do Santos, na Arena Barueri.

A equipe liderada por Abel Ferreira ainda encara São Paulo, Corinthians, Mirassol, Grêmio Novorizontino, Botafogo-SP e Guarani. Os oito melhores colocados ao fim das oito rodadas avançam às quartas de final, disputadas em jogo único.