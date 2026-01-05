Ex-Palmeiras vive grande momento em La Liga; veja números

O início de 2026 confirmou a boa fase de Vitor Reis no futebol espanhol. Revelado pelo Palmeiras, o zagueiro foi um dos destaques do Girona na vitória por 2 a 1 sobre o Mallorca, fora de casa, ao dar a assistência para o gol que abriu o placar e sustentar uma atuação segura defensivamente, em duelo válido pela 18ª rodada de La Liga.

Além da participação direta no resultado, Vitor Reis teve números que reforçam seu protagonismo no time catalão. O defensor terminou a partida com uma das melhores avaliações do jogo, ficou atrás apenas dos autores dos gols e foi decisivo tanto na saída de bola quanto na proteção da área, em um confronto direto na parte de baixo da tabela.

Vitor Reis em grande fase no Girona, em La Liga

Contra o Mallorca, Vitor Reis atuou durante os 90 minutos e foi responsável pela assistência para Viktor Tsygankov marcar o primeiro gol do Girona. A atuação sólida foi acompanhada por estatísticas consistentes: cinco ações defensivas, quatro cortes e 91% de aproveitamento nos passes, com 42 acertos em 46 tentativas. A segurança na construção desde a defesa foi um dos pontos mais elogiados de seu desempenho.

O jogo sintetiza o que tem sido a temporada do brasileiro em La Liga. Aos 19 anos, Vitor Reis é o jogador sub-20 com mais minutos disputados na competição, superando jovens de grande projeção no cenário europeu. Ao todo, soma 1.338 minutos em 16 partidas, sendo titular em 15 delas, um dado que evidencia a confiança do Girona em seu desempenho e maturidade.

Dentro do elenco catalão, os números também colocam o ex-Palmeiras em posição de destaque. Vitor lidera a equipe em cortes por jogo, com média de 6,1, e em duelos aéreos vencidos, com 43 bolas ganhas pelo alto. Além disso, aparece como o segundo jogador do time com maior índice de acerto de passes, alcançando 92%, indicador que reforça sua importância na organização defensiva e na saída limpa desde trás.

Vitor Reis, ex-Palmeiras, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)

A consistência apresentada ao longo da temporada tem sido fundamental para o Girona, que enfrentou dificuldades nas primeiras rodadas do campeonato. A vitória sobre o Mallorca, com participação direta do brasileiro, foi determinante para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Com 18 pontos somados, o time respira na tabela e volta a campo no dia 10 de janeiro, quando recebe o Osasuna, em Montilivi.

A boa fase em La Liga também amplia a repercussão de Vitor Reis no cenário europeu. Após passagem curta pelo Manchester City, o zagueiro chegou ao Girona por empréstimo com o objetivo claro de ganhar minutos, ritmo e experiência em uma das principais ligas do mundo. Até o momento, o plano tem se mostrado bem-sucedido.

O defensor soma 19 partidas disputadas na Espanha e, diante do Mallorca, registrou sua primeira participação direta em gol pelo clube. A atuação chamou atenção não apenas dos torcedores do Girona, mas também de observadores ligados ao City, que acompanham de perto a evolução do jogador em meio a um contexto de instabilidade defensiva no elenco inglês.

Contratado em janeiro de 2025 por 37 milhões de euros, em negociação que envolveu o Palmeiras, Vitor Reis firmou vínculo de longo prazo com o clube inglês antes de ser emprestado ao Girona. O período na Espanha tem servido como vitrine e como etapa fundamental de adaptação ao futebol europeu, com sequência de jogos, responsabilidade tática e protagonismo crescente.

