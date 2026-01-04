O Palmeiras anunciou, na manhã deste domingo (4), seu primeiro reforço para a temporada de 2026: o volante Marlon Freitas, de 30 anos, que estava no Botafogo. O jogador assinou contrato válido por três temporadas, ou seja, até o fim de 2028.

O jogador passou por exames médicos na Academia de Futebol antes de assinar com o clube paulista. Para contratar Marlon Freitas junto ao clube carioca, o Verdão desembolsou cerca de 5 milhões de euros (equivalente a R$ 33 milhões na cotação atual).

- É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, estou muito feliz de estar aqui e fazer parte da Família Palmeiras. Tenho convicção de que esse casamento já deu certo, tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós. Ansioso de poder jogar no Allianz Parque com a torcida, conhecer meus companheiros, os funcionários, como o clube funciona. Todos falaram muito bem - disse o jogador.

Em seu primeiro diálogo como jogador alviverde, Marlon Freitas afirmou que está disposto a ajudar os mais novos e também a aprender com os mais experientes.

- Consigo exercer essa função de líder, tento ajudar da melhor forma possível e aprender também. Tenho certeza de que vou aprender muito com meus companheiros, com a comissão, com todos. Tento ajudar os mais novos também, faço isso principalmente nos últimos três anos porque eu tive dificuldade quando subi da base e sei da importância de ter um jogador experiente ao lado para orientar - completou.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Como Marlon Freitas deve jogar no Palmeiras

Segundo volante de ofício, Marlon Freitas deve ocupar a vaga deixada por Lucas Evangelista, que vinha em um grande momento antes de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita. O camisa 30 precisou passar por cirurgia no início de outubro e, consequentemente, perdeu a reta final de 2025. Ele se recupera, mas o clube não divulga prazos de retornos de lesionados.

Além de Lucas Evangelista, Andreas Pereira pode desenvolver a mesma função, mas é possível que o camisa 8 de Abel Ferreira atue de forma mais avançada, como um meia armador, posição em que o Palmeiras tem necessidade de um nome que assuma a responsabilidade.

Foi exatamente assim que o Verdão se deu bem no segundo semestre, com Evangelista como segundo volante e Andreas mais adiantado, mas com a lesão, o camisa 8 precisou ser recuado.

Como um camisa 5 a probabilidade de Marlon Freitas jogar é menor, a não ser que atue em um esquema tático com três zagueiros. A diretoria corre para contratar uma reposição para Aníbal Moreno, que se transferiu para o River Plate, da Argentina.

