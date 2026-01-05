Palmeiras inicia pré-temporada com exames médicos nos atletas e à espera de Abel Ferreira

O primeiro dia útil do Palmeiras no ano terá uma bateria de exames nos atletas, que já se reapresentaram na noite de domingo (4), na Academia de Futebol, para as primeiras avaliações e passaram a noite no local para dar sequência no início desta segunda-feira (5).

A principal novidade fica por conta da presença do volante Marlon Freitas, anunciado como primeiro reforço do clube para esta temporada, e que já se uniu ao elenco alviverde. A baixa, em contrapartida, é o zagueiro Micael, que negocia com o Inter Miami, time de Lionel Messi, e não estará com o grupo.

Alguns nomes das categorias de base que já treinam com frequência com o profissional, como Benedetti, Larson, Erick Belé e Riquelme Fillipi estão inscritos na Copinha, mas devem ser aproveitados pelo treinador português neste Estadual.

A estreia do Palmeiras no Campeonao Paulista está marcada para o próximo sábado (10), contra a Portuguesa, no Canindé. Neste período, a comissão técnica aproveita para fazer testes na equipe e rodar o elenco nas primeiras partidas.

Antes, o time deve fazer cerca de quatro treinamentos visando a partida da primeira rodada. O técnico Abel Ferreira, que ganhou alguns dias a mais de folga, retornará depois do elenco e é aguardado entre terça e quarta-feira para comandar as atividades preparatórias.

