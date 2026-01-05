Jornalistas analisam a chegada de Marlon Freitas ao Palmeiras: 'Projeto mais vitorioso'

Após uma longa novela, o Palmeiras anunciou o volante Marlon Freitas como o primeiro reforço para a temporada de 2026. Após uma passagem vitoriosa pelo Botafogo, o jogador de 30 anos assinou com o Verdão até o final de 2028. Durante o programa "Sportv News", os jornalistas Sérgio Xavier e Marcelo Raed analisaram a nova contratação da equipe comandada por Abel Ferreira.

Na visão de Sérgio Xavier, o interesse do histórico treinador português em contar com o volante deve ter pesado à favor do Palmeiras nessa negociação. Segundo ele, isso deve ter mexido até com a vaidade do jogador.

- O Marlon ouvir de um técnico como o Abel, com toda importância que ele tem para o Palmeiras, que ele precisa desse estilo de jogo, isso mexe com o jogador. Imagina, os caras super campeões te ligam e dizem que precisam de você no meio-campo do Palmeiras… E olha que o meio do Palmeiras tem um monte de gente. Então, eu acho que isso deve ter mexido até com a vaidade do Marlon - disse Sérgio Xavier, comentarista do Sportv.

Por outro lado, Marcelo Raed destacou que o cenário atual do Botafogo pode ter interferido nessa negociação. Segundo ele, os jogadores não sabem quais serão os rumos do clube, que vem perdendo jogadores importantes com o passar dos anos.

- Eu vou por esse lado, mas também olho para um outro lado da história. Tem também a questão do Botafogo, você não sabe quais serão os rumos do Botafogo. Você tem um super Botafogo que perde Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e vai perdendo jogador importante atrás de jogador importante. Aí tem o Marlon, não identificando o que vai ser do futuro profissional dele, de lutar por coisas grandiosas num Botafogo, a curto prazo. É um jogador de 30 anos, já não é um jogador que pode apostar na sua carreira e ele entende que tem um outro projeto que pode ser mais vitorioso - completou Marcelo Raed, jornalista do Sportv.

O jogador passou por exames médicos na Academia de Futebol antes de assinar com o Palmeiras. Para contratar Marlon Freitas junto ao clube carioca, o Verdão desembolsou cerca de 5 milhões de euros (equivalente a R$ 33 milhões na cotação atual).

Como Marlon Freitas deve jogar no Palmeiras

Texto por: Rafaela Cardoso

Segundo volante de ofício, Marlon Freitas deve ocupar a vaga deixada por Lucas Evangelista, que vinha em um grande momento antes de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita. O camisa 30 precisou passar por cirurgia no início de outubro e, consequentemente, perdeu a reta final de 2025. Ele se recupera, mas o clube não divulga prazos de retornos de lesionados.

Além de Lucas Evangelista, Andreas Pereira pode desenvolver a mesma função, mas é possível que o camisa 8 de Abel Ferreira atue de forma mais avançada, como um meia armador, posição em que o Palmeiras tem necessidade de um nome que assuma a responsabilidade.

Foi exatamente assim que o Verdão se deu bem no segundo semestre, com Evangelista como segundo volante e Andreas mais adiantado, mas com a lesão, o camisa 8 precisou ser recuado.

Como um camisa 5 a probabilidade de Marlon Freitas jogar é menor, a não ser que atue em um esquema tático com três zagueiros. A diretoria corre para contratar uma reposição para Aníbal Moreno, que se transferiu para o River Plate, da Argentina.

