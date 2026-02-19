Decisão da arbitragem em Athletico x Corinthians revolta torcida: 'Que isso'

Athletico Paranaense e Corinthians estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (19), em jogo atrasado da 2° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Timão vence por 1 a 0, com gol de Rodrigo Garro. No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem revoltou torcedores.

Depois de adiantar muito a bola, Viveros chegou atrasado e fez falta dura no zagueiro Gustavo Henrique, que ficou no chão com dores. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou o cartão amarelo, e o VAR não recomendou revisão em Athletico x Corinthians.

Nas redes sociais, torcedores do Timão se revoltaram com a decisão. Para a grande maioria, o cartão vermelho deveria ter sido mostrado ao atacante rival. Veja o lance polêmico em Athletico x Corinthians e a repercussão abaixo:

Duelo entre Athletico e Corinthians (Foto: Luiz Delgado/Agência F8/Gazeta Press)

Veja o lance e a reperccusão

Escalação do Corinthians para pegar o Athletico

O Corinthians está escalado para a partida de logo mais contra o Athletico-PR, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena da Baixada.

Dorival Júnior optou pelo retorno de seus titulares, como Gustavo Henrique e Memphis Depay, que não foram relacionados para o confronto diante do São Bernardo, pelo Paulistão.

Assim, o Timão está escaldo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Charles e Garro; Vitinho e Memphis.

Escalação do Athletico: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros.

