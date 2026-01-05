Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting

O atacante Luís Guilherme, de 19 anos, é o novo reforço do Sporting para a sequência da temporada. O brasileiro, revelado pelo Palmeiras, assinou contrato válido até 2030 após deixar o West Ham, da Inglaterra. O clube português oficializou a contratação neste domingo (4) e informou que o vínculo inclui uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A transferência envolveu o pagamento de 14 milhões de euros fixos, com possibilidade de acréscimo de mais três milhões mediante o cumprimento de objetivos. A saída da Premier League ocorre após uma passagem discreta pelos Hammers, onde Luís Guilherme disputou apenas 18 partidas desde junho de 2024, sem marcar gols ou registrar assistências. Na atual temporada, o jogador somou 121 minutos em campo distribuídos por cinco jogos.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por chegar a este clube gigantesco. Desde a minha primeira conversa com o diretor, falaram muito bem do clube, de ser um ambiente muito familiar, onde os jogadores acolhem bem quem chega. Estou muito feliz, muito realizado e espero poder ajudar ao máximo a nossa equipe — declarou o jogador ao site oficial do Sporting.

Luís Guilherme em anúncio pelo Sporting (Foto: Divulgação/Sporting)

Incentivo de Abel Ferreira

Antes de fechar o acordo, o atacante revelou ter conversado com Abel Ferreira, técnico que o lançou profissionalmente no Palmeiras e que possui forte ligação com o Sporting, onde atuou como jogador e treinou a equipe B.

continua após a publicidade

— Ele [Abel Ferreira] me ligou, falou muito bem do clube e me desejou sorte. Foi ele quem me lançou profissionalmente no Palmeiras e só tenho a agradecer por tudo — contou Luís Guilherme.

O jogador também mencionou o incentivo recebido de Mateus Fernandes, ex-companheiro, que elogiou a estrutura e o ambiente do clube de Lisboa.

Luis Guilherme em seu primeiro jogo como profissional do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Chegada e expectativas

Luís Guilherme desembarcou em Lisboa no sábado (3) e já realizou o primeiro treino na Academia do clube, sendo recebido pelo capitão Hjulmand e pelo compatriota Matheus Reis. O atacante participou das atividades ao lado de cinco reforços da equipe B chamados pelo técnico Rui Borges para compor o elenco, que enfrenta desfalques por lesão e convocações para a Copa Africana de Nações (CAN).

— Se acredito que vou ser campeão? Com certeza. Acreditamos até ao final e estamos preparados para, se Deus quiser, conseguir esse título — afirmou.

Na chegada, o reforço demonstrou otimismo em relação à disputa pelo título nacional. O Sporting ocupa a vice-liderança do Campeonato Português com 42 pontos, atrás do líder Porto. O Sporting volta a campo nesta terça-feira, às 20h00, contra o Vitória de Guimarães, pela semifinal da Allianz Cup.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial