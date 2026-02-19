Decisão de Filipe Luís em Lanús x Flamengo repercute: 'Não aguento'

Flamengo e Lanús entram em campo às 21h30 (Brasília), desta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Filipe Luís chamou muita atenção dos torcedores nas redes sociais.

Para a grande decisão em Buenos Aires, o técnico rubro-negro decidiu manter Léo Ortiz entre os titulares e jogar com uma formação sem nenhum centroavante de origem. Jorge Carrascal é cotado para fazer a função de falso 9.

Nas redes sociais, a decisão de Filipe Luís para o duelo entre Lanús x Flamengo chamou muita atenção e dividiu opiniões entre torcedores rubro-negros. Veja os comentários abaixo:

Estádio Ciudad de Lanús, palco da Recopa Sul-Americana entre Lanús e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja comentários sobre a escalação

Escalação do Flamengo para pegar o Lanús

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Lanús nesta quinta-feira (19), no Estádio Ciudad de Lanús, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Botafogo no último domingo (15), pelo Campeonato Carioca. Para a decisão, o Rubro-Negro entra em campo com "força máxima".

A grande surpresa fica por conta da ausência de um atacante de referência no time. Pedro e Bruno Henrique iniciam a partida no banco de reservas, enquanto Jorge Carrascal deve ocupar a função de homem mais avançado.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Lanús tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha.

