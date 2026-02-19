Europeus se chocam com atuação de Igor Jesus, ex-Botafogo: 'Absolutamente'

Uma atuação do atacante Igor Jesus, com passagem pelo Botafogo, enlouqueceu muitos torcedores europeus na tarde desta quinta-feira (19). O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Nottingham Forest sobre o Fenerbahçe por 3 a 0, no jogo de ida dos playoffs da Europa League.

O duelo foi disputado no Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul (TUR) e marcava a estreia de Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, pelo clube inglês. Perto do fim da primeira etapa, em cobrança de escanteio, Igor Jesus, ex-Botafogo, apareceu na segunda trave para completar o cruzamento e abrir 2 a 0 ao Forest.

Nas redes sociais, a atuação do atacante brasileiro enloqueceu torcedores ingleses, inclusive rivais do Nottingham Forest. Veja os comentários abaixo sobre Igor Jesus, ex-Botafogo:

Igor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Veja comentários sobre o atacante Igor Jesus, ex-Botafogo

Tradução sobre o atacante brasileiro: Igor Jesus tem sido sensacional nesta temporada da Liga Europa, acumulando 8 gols e 8 assistências em 7 partidas.

Tradução sobre o ex-jogador do Botafogo: Igor Jesus está marcando em todos os jogos. O Forest não tinha um atacante assim há muito tempo.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Igor Jesus está pegando fogo na Europa! Essas estatísticas comprovam o quão bem ele se adaptou ao cenário continental desde sua transferência do Botafogo no verão passado.

Tradução sobre o ex-Botafogo: Igor Jesus agora é o jogador com mais gols marcados pelo Nottingham Forest em uma grande competição europeia.

