Zinho aponta favoritismo em Lanús x Flamengo: 'Não é a melhor'

Flamengo e Lanús vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O duelo acontecerá no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, e o comentarista Zinho apontou favoritismo para um dos lados.

De acordo com o ex-jogador do Rubro-Negro, o Flamengo é favorito contra o Lanús, mas precisa ter atenção nos duelos contra a equipe argentina.

- Considero o Flamengo bem favorito, pelo elenco que tem e por decidir no Maracanã. Mas jogar na Argentina sempre tem pressão e rivalidade. Mesmo com a parte física ainda sendo tema nesse início de temporada, o Flamengo já vem em evolução e tem condições de buscar um bom resultado fora - começou Zinho sobre Lanús x Flamengo.

- O Lanús não é a melhor equipe da Argentina e não vive seu melhor momento, mas vai usar o mando de campo e a força da torcida para tentar surpreender na disputa e na intensidade - concluiu comentarista da ESPN.

A ESPN e o Disney+ Premium exibem com exclusividade o duelo entre Flamengo e Lanús nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). A narração será de Rogério Vaughan, com comentários de Zinho e Paulo Calçade, além da análise de arbitragem de Carlos Eugênio Simon.

Como chegam Flamengo e Lanús

Lanús e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19) pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Ciudad de Lanús, na região metropolitana de Buenos Aires. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo.

O duelo entre Lanús e Flamengo ficará marcado para o goleiro Rossi, titular na meta rubro-negra. Afinal, o argentino reencontrará o ex-clube em uma partida que pode marcar o início da caminhada do time brasileiro em busca do bicampeonato da Recopa.

