EA Sports FC e Ibrahimovic fazem homenagem a Ronaldo em nova capa

Julho chegou e com ele também veio as expectativas para o lançamento do EA Sports FC 26, jogo de futebol da Eletronic Arts. Para esta temporada, a produtora escolheu o ex-jogador Ibrahimovic como o "garoto propaganda" da nova empreitada. O atacante aproveitou o momento para realizar uma homenagem ao ídolo Ronaldo Fenômeno.

Não é secredo que o histórico jogador da Seleção da Suécia é fã declarado do pentacampeão do mundo. Na nova capa da edição Ultimate do EA FC 26, Ibrahimovic aparece deitado em uma campa dentro de um quarto com as mãos em uma revista com o rosto de Ronaldo.

Além disso, na parede do cômodo também contém um poster com imagens do ex-jogador brasileiro. Um computador com imagens do novo jogo da EA Sports e referências a carreira de Ibrahimovic, como clubes por onde jogou, medalhas e imagens de feitos históricos, também aparecem na nova capa.

O jogador suéco foi destaque mundial do futebol durante os anos 2000. Em uma carreira recheada de feitos históricos, Ibra, como era carinhosamente conhecido teve passagens por Ajax, Milan, Juventus, Inter de Milão, Manchester United, PSG e Barcelona. Veja abaixo a nova capa:

Capa do novo EA FC 26 da versão Ultimate Edition (Foto: Reprodução)

Novo EA FC

O famoso jogo eletrônico de futebol tem lançamentos anuais previstos sempre para a segunda metade do ano, quando começa a esquentar a pré-temporada europeia. Para este ano, Ibrahimovic tem sido o principal personagem na divulgação do jogo.

O lançamento do novo game está prevista para aconterce em setembro. A data exata ainda não foi divulga. As primeiras imagens da jogabilidade serão divulgadas nesta quarta-feira (16), quando a Eletronic Arts irá divulgar o trailer do jogo.