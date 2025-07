Jornalista critica declaração de Filipe Luís sobre Pedro e compara à BH

Não foi todo mundo que "engoliu" as duras declarações de Filipe Luís sobre Pedro. A jornalista do UOL, Milly Lacombe criticou as falas do treinador, em entrevista coletiva concedida após a vitória contra o São Paulo. Em sua coluna, a jornalista comparou casos polêmicos no clube e cobrou o treinador por não "buscar compreender as questões de Pedro com a diretoria".

Jornalista compara caso de Pedro com polêmicas de Bruno Henrique e Gabigol

"Me intriga a escolha de agir de forma tão irredutível em relação a um atleta que não estaria se dedicando, quando o Flamengo adotou postura oposta quando outro atleta foi envolvido em suspeita de manipulação esportiva. Não fez nada parecido quando um outro esteve envolvido em polêmica durante coleta de material antidoping, ou quando o mesmo Gabigol fez bico público por estar na reserva e deu festão logo depois de eliminação dolorida".

Outros trechos da crítica às falas de Filipe Luís

"Ele (Filipe Luís) sugeriu que Pedro talvez tenha questões com a diretoria, mas não sabemos quais são. O treinador não deveria buscar compreender qual a extensão dessas questões, se elas implicam em danos morais e emocionais ao jogador?"

"Pedro não esta se colocando à disposição de competir por uma vaga no time, é a avaliação de Filipe Luis. Esse cenário justifica a desmoralização pública? Tenho dúvidas sinceras".

"O que me parece é que Pedro é um cara fechado e menos marrento, então fica mais fácil crescer para cima dele. Até aqui tudo é especulação porque não temos todas as informações e também não temos a história contada por Pedro. O que não é especulação é que Filipe Luis escolheu jogar Pedro contra a torcida".