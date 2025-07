O Chelsea se tornou o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes no último domingo (13). A conquista aconteceu em cima do PSG, com uma vitória avassaladora por 3 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Após o resultado, o ex-jogador Cicinho, campeão do mundo com o São Paulo, em 2005, alfinetou a equipe francesa.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, nesta segunda-feira (14), o antigo lateral, que havia palpitado na vitória do Chelsea reforçou a análise após a vitória do time inglês. Além disso, ele criticou a postura do PSG e afirmou que a equipe francesa não soube perder.

- Minha análise foi em cima do que o Chelsea apresentou durante o mata-mata. O susto que tomou contra o Flamengo acordou o elenco, que é repleto de jogadores jovens. É um time em formação e muito bem montado. Já o PSG é uma equipe que já é uma realidade, era o favorito. Mas o Chelsea blindou o meio de campo e engoliu a principal força do adversário - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Acredito, que a equipe francesa entrou um pouquinho com um salto alto também. Tanto que no final vimos isso aí, a o PSG perdendo e partindo para ignorância. Não soube perder, e precisa saber, ou então, aprender a perder - concluiu.

Conflitos de jogadores do PSG em campo

Atrás do placar desde o primeiro tempo, quando foi para o intervalo por 3 a 0, alguns jogadores do PSG perderam a cabeça durante a etapa complementar. Frustrados pelo domínio do Chelsea em campo, alguns atletas protagonizaram faltas duras e provocações que passaram do ponto.

Um deles foi João Neves, que foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o meia teve um atrito com o lateral Marc Cucurella, que terminou com o meia do time francês puxando o cabelo do adversário. O VAR entrou em ação e o português foi expulso.

Além disso, após o apito final o técnico Luis Enrique protagonizou uma confusão com o atacante João Pedro. O fato aconteceu durante a comemoração do título dos jogadores do Chelsea. O brasileiro acabou sendo empurrado pelo treinador espanhol. O goleiro Donnarumma e o volante Andrey Santos também estiveram envolvidos na confusão.