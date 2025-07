Live do Lance! prevê briga de cada time no Brasileirão

Durante o "Lance a Lance!" desta segunda-feira (14), a nossa equipe precisou montar uma tierlist dos times do Brasileirão. O apresentador João Pedro Sombra e os jornalistas Lucas Borges e Pedro Werneck precisaram ordenar as 20 equipes nas seguintes categorias: campeão, briga por G-4, briga por Pré-Libertadores, briga por Sul-Americana e briga contra o rebaixamento. Assista à dinâmica no vídeo abaixo.

Resultados das previsões para o Brasileirão

Campeão: Flamengo

Briga por G-4: Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo

Briga por Pré-Libertadores: Bragantino, Bahia, Fluminense e Corinthians

Briga por Sul-Americana: Atlético-MG, Vasco, São Paulo, Internacional, Ceará, Mirassol e Juventude

Briga contra o rebaixamento: Fortaleza, Grêmio, Santos, Vitória e Sport

Jornalistas do Lance! participam de dinâmica no "Lance a Lance!" (Foto: Reprodução)

Brasileirão retornou no fim de semana

Após a longa pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Brasileirão voltou com a disputa de sete jogos da 13ª rodada no fim de semana. Os duelos de Fluminense e Palmeiras, equipes que foram mais longe no torneio intercontinental, foram adiados. Juventude e Sport ainda se enfrentam às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (14).

Resultados - 13ª rodada do Brasileirão

Flamengo 2x0 São Paulo

Internacional 1x0 Vitória

Vasco 0x2 Botafogo

Bahia 2x1 Atlético-MG

Corinthians 1x2 Bragantino

Cruzeiro 4x1 Grêmio

Fortaleza 0x1 Ceará

Juventude x Sport - 20h (de Brasília) desta segunda-feira (14)

Santos x Palmeiras - adiado

Mirassol x Fluminense - adiado

O Brasileirão será tema recorrente de debate no "Lance a Lance". A live vai ao ar no canal do Lance! no YouTube em todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 13h (de Brasília)

