Neto manda recado para Dorival e jogadores do Corinthians: ‘Se continuar desse jeito’

O Corinthians perdeu para o RB Bragantino por 2 a 1, no último domingo (13), na Arena Corinthians, pela 14ª rodada do Brasileirão. O revés aconteceu de forma dramática, nos últimos minutos da partida, após um escanteio. A derrota revoltou o ex-jogador Neto, que ao lamentar o resultado, mandou um recado para o técnico Dorival Júnior e para alguns atletas do elenco alvinegro.

A fala do atual apresentador aconteceu, nesta segunda-feira (13), no programa "Donos da Bola", da emissora Band. Na ocasião, Neto citou os jogadores Romero, José Martinez e Cacá como destaques negativos da derrota. Ele também aproveitou para chamar atenção de Dorival Júnior.

- Não quero falar do resultado de ontem. Mas sobre ele, Romero você tá de sacanagem em perder aquele gol. José Martinez também. O grande e maravilhoso Cacá, você não teve responsabilidade nenhuma no lance, apesar de não ter sido pênalti. O Dorival Júnior, não dá, se você continuar desse jeito, achando que o Corinthians é o São Paulo, estou falando de estilo, vai cair, ou então pedir para ir embora - disse o ex-jogador.

Corinthians x RB Bragantino

O timão saiu atrás do placar na primeira etapa, quando Eduardo Sasha marcou para o RB Bragantino. O gol aconteceu através de um pênalti polêmico, cometido pelo zagueiro Cacá. Posteriormente, o próprio jogador deixou tudo igual na etapa complementar.

Com o empate no placar, os minutos finais do confronto foram marcados pelo drama. No último lance da partida, o RB Bragantino cobrou um escanteio que resultou no gol de Thiago Borbas. Após um bate e rebate dentro da área corintiana a bola sobrou para o atacante uruguaio finalizar para o fundo das redes.

Vale destacar, que antes da virada, o Corinthians teve boas oportunidades de marcar. Elas aconteceram com o ataque Ángel Romero e José Martinez. Contudo, ambos desperdiçaram as chances, e por isso, foram citados nominalmente por Neto.

O resultado frustrou os torcedores do Timão. Parte dos presentes no estádio chegaram a vaiar o elenco durante a saída de campo. No Brasileirão, a derrota no último minuto para o RB Bragantino fez o Corinthians perder um ponto. A equipe ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela do campeonato.