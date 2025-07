Leitura labial revela conversa de jogadores do Chelsea com Donald Trump

A cerimônia de premiação do Mundial de Clubes de 2025 ficou marcada por um momento curioso. Trata-se da presença de Donald Trump no pódio ao lado dos jogadores do Chelsea. Nesta segunda-feira (14), o dublador Gustavo Machado, famoso por realizar vídeos de leitura labial, revelou o que foi dito na interação inusitada.

Trump participou da cerimônia ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa. Ele foi o responsável por levar o troféu da competição aos vencedores. Contudo, o empresário permaneceu no pódio na hora dos jogadores erguerem a taça. O fato gerou estranheza e constrangimento. Veja abaixo o que a leitura labial revelou:

- Pera aí. Calma aí - disse Cole Palmer.

- Posso levantar? - questionou Reece James a Donald Trump.

- Vai em frente, o troféu é de vocês - respondeu o presidente dos Estados Unidos.

- Vamos levanta, vai - pediu Robert Sánchez.

- Que? Espera aí - concluiu Palmer, antes de Reece James levantar o troféu.

Chelsea campeão do Mundial

A conquista do clube inglês aconteceu de forma categórica. O time do técnico Enzo Maresca neutralizou o PSG e abriu 3 a 0 no primeiro tempo. Os gols foram marcados pelo meia Cole Palmer (2) e pelo atacante João Pedro.

Na segunda etapa, a equipe francesa não conseguiu superar o baque e chegou a perder a cabeça. Frustrados pelo domínio do Chelsea em campo, alguns atletas protagonizaram faltas duras e provocações que passaram do ponto.

Um deles foi João Neves, que foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o meia teve um atrito com o lateral Marc Cucurella, que terminou com o meia do time francês puxando o cabelo do adversário. O VAR entrou em ação e o português foi expulso.

Além disso, após o apito final o técnico Luis Enrique protagonizou uma confusão com o atacante João Pedro. O fato aconteceu durante a comemoração do título dos jogadores do Chelsea. O brasileiro acabou sendo empurrado pelo treinador espanhol. O goleiro Donnarumma e o volante Andrey Santos também estiveram envolvidos na confusão.