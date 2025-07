Jornalista internacional elege técnico brasileiro como melhor do Mundial

Gustavo Hofman opinou sobre o melhor técnico do Mundial de Clubes. O jornalista internacional da ESPN apontou Renato Gaúcho, do Fluminense, como o destaque, entre os treinadores, da competição da Fifa. Para justificar o voto no técnico tricolor, o repórter chamou atenção para a vitória contra a Inter de MIlão.

- Eu fico com o Renato Gaúcho. O que ele fez no mata-mata, transformando o Fluminense, mudando taticamente a equipe de acordo com o adversário, foi impressionante. Eu fiquei impressionado positivamente com o jogo contra a Inter, o Renato montou uma estratégia perfeita - começou.

- A forma como ele marcou o time italiano no 5-2-3, é algo tão bem encaixado e pensado para anular as forças do adversário. Então já que o Fluminense, para mim, foi o time que mais superou as expectativas, eu fico com o Renato Gaúcho como o melhor treinador da competição, porque eu acho que ele foi fundamental nessa superação das expectativas - completou Hofman.

O Fluminense foi eliminado pelo Chelsea, na semifinal do Mundial de Clubes. Na ocasião, o clube inglês, venceu o brasileiro por 2 a 0.

Renato Gaúcho aplaude torcida tricolor após derrota no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Ancelotti fala sobre clubes brasileiros no Mundial

Carlo Ancelotti falou brevemente sobre a participação dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes. Ele exaltou Fluminense e Botafogo, e aprovou o desempenho de Palmeiras e Flamengo.

— O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG. Mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus — considerou o técnico da Seleção.