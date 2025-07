Europeus reagem a Thiago Silva na seleção do Mundial de Clubes

A DAZN divulgou, nesta segunda-feira (14), a escalação ideal do Mundial de Clubes da Fifa. O anúncio aconteceu um dia depois do torneio ser decidido nos Estados Unidos, com vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o PSG no MetLife Stadium. Escolhido como um dos zagueiros, Thiago Silva virou assunto entre torcedores europeus nas redes sociais. O jogador do Fluminense é ídolo dos dos clubes finalistas do torneio.

Thiago silva é seleção

Seleção do Mundial de Clubes

A formação conta com dois jogadores do Fluminense: Thiago Silva e Jhon Arias. A dupla foi pilar do Tricolor na campanha que parou na semifinal, caindo justamente diante dos Blues. Marquinhos, do PSG, também representa o Brasil no time ideal, formando a dupla de zaga titular da Seleção na Copa do Mundo de 2022.

O campeão Chelsea, inclusive, foi o mais representado no 11 ideal. Marc Cucurella, Enzo Fernández, Pedro Neto e Cole Palmer - autor de dois gols e uma assistência no triunfo decisivo - foram incluídos na escalação.

1️⃣1️⃣ O time ideal do Mundial de Clubes

⚽ GOL: Yassine Bono - Al-Hilal

⚽ LTD: Achraf Hakimi - PSG

⚽ ZAG: Marquinhos - PSG

⚽ ZAG: Thiago Silva - Fluminense

⚽ LTE: Marc Cucurella - Chelsea

⚽ VOL: Vitinha - PSG

⚽ VOL: Enzo Fernández - Chelsea

⚽ MED: Pedro Neto - Chelsea

⚽ MEE: Cole Palmer - Chelsea

⚽ ATA: Jhon Arias - Fluminense

⚽ ATA: Gonzalo García - Real Madrid