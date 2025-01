Efeito Ibrahimović: atacantes suecos são sensações na Europa

Conhecido pela personalidade forte, Zlatan Ibrahimović construiu uma carreira histórica no futebol: foram 24 anos como jogador profissional, 34 títulos conquistados e gols inesquecíveis. Agora, o sueco vê uma dupla continuar o seu legado de grandes atacantes da Suécia. Viktor Gyökeres, do Sporting (Portugal), e Alexander Isak, do Newcastle (Inglaterra), são duas das maiores sensações da temporada no Velho Continente. Os goleadores têm 26 e 25 anos, respectivamente.

continua após a publicidade

Quando Ibra estreava como profissional pelo Malmö, Gyökeres era um bebê de um ano, enquanto Isak nem era nascido. Portanto, os dois cresceram assistindo à trajetória brilhante de Zlatan, que se tornou o melhor jogador da história do seu país. O polêmico atleta mostrou que os suecos poderiam alcançar grandes feitos no esporte e influenciou uma geração de "novos Ibrahimovićs".

➡️ Atacante que ‘roubou’ camisa de Raphinha no Barcelona vive temporada apagada

Gyökeres demorou a aparecer, mas de repente virou um dos nomes mais desejados do mercado europeu. De 2023 para cá, acumula números espetaculares no futebol português. Além disso, é um dos destaques da atual edição da Champions League, com seis gols em sete jogos. E as suas inspirações? Cristiano Ronaldo e, claro, Ibrahimović.

continua após a publicidade

- Os jogadores que são inspiração para mim são o Zlatan Ibrahimović e o Cristiano Ronaldo. Pela maneira como se comportam em campo. Foram além do esperado, foi isso que me impressionou. Quero fazer coisas parecidas em campo - afirmou o atacante ao programa "Top Level".

Alexander Isak tem trajetória diferente. O atacante é um fenômeno na Suécia desde muito novo e chegou ao Borussia Dortmund com menos de 18 anos. No entanto, levou algumas temporadas para atingir o seu potencial, que tem demonstrado com a camisa do Newcastle nos últimos meses. Apesar de ter características muito diferentes, ele nunca pôde evitar as comparações com Ibra. Ainda adolescente, o astro da seleção sueca foi elogiado pelo ídolo.

continua após a publicidade

- Eu já o vi em ação e posso dizer que é fantástico - disse Zlatan sobre o jovem Isak, que tinha 17 anos na época.

Gyökeres, do Sporting, e Isak, do Newcastle, comemoram gols na Europa (Fotos: AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ibrahimović aplaude! Veja os números de Gyökeres e Isak na temporada

Os dois atacantes suecos têm números brilhantes na atual temporada europeia. Inclusive, nenhuma outra dupla do mesmo país tem tantas participações em gols. Por isso, despertam desejo de gigantes do futebol. Ao que tudo indica, no entanto, devem permanecer em seus clubes até o fim de 2024/25.

Viktor Gyökeres em 2024/25 (por clube e seleção):

38 jogos (33 titular)

43 gols

10 assistências

59 minutos para participar de gol

58% conversão de chances claras

78 finalizações no gol (51%)

80 passes decisivos

16 grandes chances criadas

79 faltas sofridas

4 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 8.00

Alexander Isak em 2024/25 (por clube e seleção):

28 jogos (28 titular)

21 gols

6 assistências

84 minutos para participar de gol

59% conversão de chances claras

42 finalizações no gol (46%)

52 passes decisivos

13 grandes chances criadas

14 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.57

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real