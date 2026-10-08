A corrida de rua deixou de ser um compromisso restrito a atletas e ganhou espaço na rotina de quem encontrou no esporte uma forma de se exercitar, socializar e estabelecer novas metas. Treinos em grupo, comunidades de corredores e provas de diferentes distâncias fazem parte de um cenário em que correr passou a ocupar também as manhãs de sábado e domingo.

O movimento aparece nas ruas do Rio de Janeiro neste fim de semana. A New Balance 15K Rio de Janeiro, que chega à terceira edição neste domingo (11), espera reunir cerca de 7 mil corredores em percursos de 7,5 km e 15 km. A largada será na Marina da Glória, mesmo local da chegada.

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A escolha da distância é parte da rotina de muitos corredores. Enquanto os 7,5 km podem servir como desafio para quem está começando ou retomando os treinos, os 15 km exigem uma preparação maior e entram na programação de quem já busca ampliar a quilometragem.

No Rio, a experiência ainda acontece em meio a alguns dos principais cartões-postais da cidade. Quem optar pelos 15 km passará pelo Aeroporto Santos Dumont, Museu Histórico Nacional, Aterro do Flamengo e Praia de Botafogo. O trajeto também terá como cenário o Morro da Urca, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.

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O percurso inclui ainda o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu Carmen Miranda, o Monumento a Estácio de Sá e o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Com ganho máximo de elevação de 11 metros, a prova tem um perfil predominantemente plano.

Nos 7,5 km, os corredores também saem da Marina da Glória e seguem pela região do Museu Histórico Nacional e do Aterro do Flamengo antes de retornarem ao ponto de chegada.

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Rio também virou cenário para quem corre

A relação entre corrida e cidade ganhou força com a expansão das provas de rua. Percursos que atravessam praias, parques e pontos turísticos passaram a fazer parte da experiência de quem escolhe correr em diferentes lugares.

No caso da prova carioca, o trajeto concentra pontos conhecidos da região central e da Zona Sul. Para os participantes dos 15 km, a passagem pela Praia de Botafogo acontece depois de um trecho pelo Aterro do Flamengo, antes do retorno à Marina da Glória.

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A organização também estabeleceu premiações para os cinco primeiros colocados gerais de cada distância, nas categorias masculina e feminina. A classificação geral considera o tempo bruto. Há ainda reconhecimento para os três primeiros de cada faixa etária, com base no tempo líquido.

Quem venceu em 2025?

A edição anterior teve Wilson Alves de Araújo Júnior como vencedor dos 15 km masculino, com 48min19s. André Luiz de Lima, com 48min55s, e Clayton Elias Gomes, com 49min07s, completaram o pódio.

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No feminino, Mirela Saturnino venceu com 53min50s. Glauciele de Oliveira de Souza, com 56min06s, e Ana Catarina Amâncio de Oliveira, com 57min08s, terminaram na sequência.

Nos 7,5 km, Marco Tulio Silva Gonçalves foi o campeão masculino, com 23min45s. Ailton Casimiro, com 24min21s, e Francisco Barbosa dos Santos, com 24min52s, ficaram em segundo e terceiro.

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Nicole Rauen venceu entre as mulheres, com 27min39s. Jaqueline Fernandes M. da Silva, com 28min03s, e Sabrina Gabrieli Pena, com 28min06s, completaram o pódio.

A etapa do Rio faz parte da New Balance Race Series, que também passa por São Paulo e Porto Alegre. Brasília receberá uma etapa do circuito em 1º de novembro.

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New Balance Run 2026

Data: 11 de outubro de 2026

Distâncias 7,5 km e 15 km

Local (largada e chegada): Marina da Glória - Rio de Janeiro - RJ

Programação (horários):

5h10 – Abertura do lounge da prova

5h45 – Aquecimento dos 15 km

6h00 – Largada da prova dos 15 km

6h45 – Aquecimento dos 7,5 km

7h00 – Largada da prova dos 7,5 km

8h15 – Atração Especial

9h15 – Início da cerimônia de premiação