Do treino à prova: corrida de rua ganha espaço na rotina dos brasileiros
New Balance 15K Rio de Janeiro reúne corredores em percursos de 7,5 km e 15 km neste domingo, no Rio
A corrida de rua deixou de ser um compromisso restrito a atletas e ganhou espaço na rotina de quem encontrou no esporte uma forma de se exercitar, socializar e estabelecer novas metas. Treinos em grupo, comunidades de corredores e provas de diferentes distâncias fazem parte de um cenário em que correr passou a ocupar também as manhãs de sábado e domingo.
O movimento aparece nas ruas do Rio de Janeiro neste fim de semana. A New Balance 15K Rio de Janeiro, que chega à terceira edição neste domingo (11), espera reunir cerca de 7 mil corredores em percursos de 7,5 km e 15 km. A largada será na Marina da Glória, mesmo local da chegada.
A escolha da distância é parte da rotina de muitos corredores. Enquanto os 7,5 km podem servir como desafio para quem está começando ou retomando os treinos, os 15 km exigem uma preparação maior e entram na programação de quem já busca ampliar a quilometragem.
No Rio, a experiência ainda acontece em meio a alguns dos principais cartões-postais da cidade. Quem optar pelos 15 km passará pelo Aeroporto Santos Dumont, Museu Histórico Nacional, Aterro do Flamengo e Praia de Botafogo. O trajeto também terá como cenário o Morro da Urca, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.
O percurso inclui ainda o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu Carmen Miranda, o Monumento a Estácio de Sá e o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Com ganho máximo de elevação de 11 metros, a prova tem um perfil predominantemente plano.
Nos 7,5 km, os corredores também saem da Marina da Glória e seguem pela região do Museu Histórico Nacional e do Aterro do Flamengo antes de retornarem ao ponto de chegada.
Rio também virou cenário para quem corre
A relação entre corrida e cidade ganhou força com a expansão das provas de rua. Percursos que atravessam praias, parques e pontos turísticos passaram a fazer parte da experiência de quem escolhe correr em diferentes lugares.
No caso da prova carioca, o trajeto concentra pontos conhecidos da região central e da Zona Sul. Para os participantes dos 15 km, a passagem pela Praia de Botafogo acontece depois de um trecho pelo Aterro do Flamengo, antes do retorno à Marina da Glória.
A organização também estabeleceu premiações para os cinco primeiros colocados gerais de cada distância, nas categorias masculina e feminina. A classificação geral considera o tempo bruto. Há ainda reconhecimento para os três primeiros de cada faixa etária, com base no tempo líquido.
Quem venceu em 2025?
A edição anterior teve Wilson Alves de Araújo Júnior como vencedor dos 15 km masculino, com 48min19s. André Luiz de Lima, com 48min55s, e Clayton Elias Gomes, com 49min07s, completaram o pódio.
No feminino, Mirela Saturnino venceu com 53min50s. Glauciele de Oliveira de Souza, com 56min06s, e Ana Catarina Amâncio de Oliveira, com 57min08s, terminaram na sequência.
Nos 7,5 km, Marco Tulio Silva Gonçalves foi o campeão masculino, com 23min45s. Ailton Casimiro, com 24min21s, e Francisco Barbosa dos Santos, com 24min52s, ficaram em segundo e terceiro.
Nicole Rauen venceu entre as mulheres, com 27min39s. Jaqueline Fernandes M. da Silva, com 28min03s, e Sabrina Gabrieli Pena, com 28min06s, completaram o pódio.
A etapa do Rio faz parte da New Balance Race Series, que também passa por São Paulo e Porto Alegre. Brasília receberá uma etapa do circuito em 1º de novembro.
New Balance Run 2026
Data: 11 de outubro de 2026
Distâncias 7,5 km e 15 km
Local (largada e chegada): Marina da Glória - Rio de Janeiro - RJ
Programação (horários):
5h10 – Abertura do lounge da prova
5h45 – Aquecimento dos 15 km
6h00 – Largada da prova dos 15 km
6h45 – Aquecimento dos 7,5 km
7h00 – Largada da prova dos 7,5 km
8h15 – Atração Especial
9h15 – Início da cerimônia de premiação
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