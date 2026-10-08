Decisão de Daronco em Santos x Flamengo irrita torcedores: 'Piada'
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão
Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, o confronto válido pela 29ª rodada. Na primeira etapa, uma falta forte de Barreal em Carrascal na intermediária irritou os torcedores, o meia foi advertido com cartão amarelo.
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Veja o lance:
Veja a repercussão:
Como chegam as equipes?
O Santos vem de vitória fora de casa contra o São Paulo por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 2 de outubro. Antes, o time também venceu o Remo-PA por 2 a 1, fora de casa, em 19 de setembro, pelo mesmo campeonato. No entanto, sofreu derrota para o Atlético Mineiro por 4 a 2, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, em 16 de setembro.
O Flamengo, por sua vez, vem de vitória em casa contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 20 de setembro. Antes, empatou em casa com o Independiente Valle por 1 a 1, em partida válida pela Copa Libertadores da América, em 17 de setembro.
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