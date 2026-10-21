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Decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense gera revolta: 'Sem sentido'

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 22:59
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Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque
Abel Ferreira na beira do campo na partida do Palmeiras contra o Fluminense, no Nubank Parque (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Palmeiras e Fluminense estão se enfrentando nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com primeiro tempo sem brilho, o Alviverde voltou ao segundo tempo criando mais oportunidades; no entanto, a decisão de Abel Ferreira em tirar Flaco López repercutiu.

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Aos 17 minutos da segunda etapa, Abel Ferreira tirou o artilheiro Flaco López para a entrada de Ramón Sosa, atacante do Alviverde. Mas a decisão do treinador não agradou à torcida. Veja a repercussão:

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Como chegam os times?

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate em casa para garantir mais uma vaga na final da Libertadores. Para levar a decisão aos pênaltis, o time carioca precisa vencer por um gol de diferença.

O vencedor do duelo entre Palmeiras e Fluminense receberá 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) em premiação pela classificação. E volta a campo no dia 28 de novembro, Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir suspensão automática no jogo de ida. Já Vitor Roque segue em processo de recuperação de uma torsão no tornozelo e será desfalque. Pelo lado Tricolor, Martinelli treinou nesta terça-feira (20) e deve iniciar a partida como titular.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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