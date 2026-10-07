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Decisão da arbitragem em Botafogo x Vasco divide opiniões: 'Duvidoso'

Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 no Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 22:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bruno Arleu, árbitro de Botafogo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro
Bruno Arleu, árbitro de Botafogo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rudy Trindade /Themapress /Folhapress)

Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira (7) em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com vitória parcial do Cruz-Maltino, dois gols foram anulados na segunda etapa pela tecnologia do semi-automático; no entanto, a decisão da arbitragem não convenceu os torcedores.

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Aos 48 minutos da segunda etapa, Colidio bate a falta com muito veneno; o cruzamento encontra Thiago Mendes, que chega batendo, sem chance para Gabriel Batista. No entanto, o volante é pego em posição de impedimento.

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Veja o primeiro impedimento:

O impedimento do semi-automático de Botafogo e Vasco
O impedimento do semi-automático de Botafogo e Vasco (Foto: Reprodução/Amazon)

Logo após, aos 38 minutos da segunda etapa, Alex Telles levanta a bola na área em cobrança de falta, Tiquinho se estica para cabecear e dá um toquinho que mata as chances de Léo Jardim. No entanto, o atacante é pego em posição de impedimento.

Veja o lance de impedimento:

Onde assistir Botafogo x Vasco

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 7 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • 📺 Onde assistir: Amazon Prime
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Arbitragem

  • Juíz: Bruno Arleu de Araujo
  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
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