De Francisco a Leão: como era o mundo dos esportes na última ‘Eleição do Papa’?

Na tarde deste 8 de maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito como o novo Papa Leão XIV. Porém, antes disso, a última vez que o mundo ouviu "Habemus Papam" havia sido em 2013, quando Papa Francisco foi anunciado. Sendo assim, o Lance! trouxe algumas curiosidades de como era o mundo dos esportes naquela época, e te garante, era muito diferente da atualidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Abaixo, o Lance! listou alguns fatos da época em que Papa Francisco ainda era o líder da Igreja Católica. 12 anos depois, agora com Leão XIV no comando, o mundo dos esportes encontra-se totalmente diferente. Curry ainda não era uma lenda da NBA, Hamilton com apenas um troféu, VAR ninguém sabia do que se tratava e entre outros.

7 a 1 ainda não tinha acontecido

A maior goleada sofrida na história da Seleção Brasileira aconteceria pouco mais de um ano após a escolha de Papa Francisco. Nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a anfitriã enfrentou a Alemanha no Mineirão e foi derrotada por um impressionante placar de 7 a 1. Dias depois, a seleção comandada por Joachim Low conquistou a quarto título mundial, superando a Argentina, no Maracanã.

continua após a publicidade

Klose comemora um dos gols sobre o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Neymar se transferia para o Barcelona

Maior promessa e já considerado por muitos uma estrela do futebol mundial, Neymar foi vendido pelo Santos ao Barcelona em maio de 2013, por cerca de 90 milhões de Euros. No clube catalão, o brasileiro conquistou Campeonato Espanhol (2x), Champions League, Copa do Rei (3x), Supercopa da Espanha e Mundial de Clubes da Fifa. Sua passagem se encerrou em 2017, quando o craque se transferiu para o PSG sendo a contratação mais cara de um jogador na história: 222 milhões de euros.

Neymar chegou ao Barcelona em 2013 (Foto: John Thys/ AFP)

Maracanã reformado para Copa do Mundo

Após quase três anos de reformas, o Maracanã foi reinaugurado em junho de 2013, em um amistoso entre Brasil e Inglaterra, como parte da preparação para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo no ano seguinte. Com investimento superior a R$ 1 bilhão, o estádio ganhou novo gramado, cadeiras numeradas, cobertura moderna e estrutura compatível com padrões internacionais.

continua após a publicidade

Maracanã foi reformado para Copa do Mundo de 2014 (Foto: Divulgação/Maracanã)

Palmeiras jogando a Série B

Em 2013, o Palmeiras disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela segunda vez em sua história, após ser rebaixado no ano anterior. Mesmo com a pressão, o clube fez uma campanha sólida e conquistou o acesso com antecedência. Sob o comando de Gilson Kleina, o Verdão terminou como campeão da segunda divisão. Hoje, o Palmeiras é um dos times mais consistentes na América do Sul e coleciona títulos de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Palmeiras jogou a Série B do Brasileirão em 2013 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Real Madrid com 'só' 9 Champions

Por incrível que pareça, o Real Madrid ostentava 'apenas' nove títulos da Champions League na última escolha do Papa, marca já histórica, mas distante do domínio absoluto que exerce atualmente. De lá para cá, o clube espanhol empilhou conquistas: foram seis taças em apenas 11 anos, chegando ao impressionante número de 15 títulos em 2024. Comandado por diferentes gerações de craques — de Cristiano Ronaldo a Vinícius Júnior —, o Madrid consolidou sua hegemonia europeia. A obsessão virou rotina, e a Champions, quase propriedade particular. O peso da camisa merengue segue falando mais alto no continente.

Hoje o Real Madrid possui 15 Champions em sua história (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Stephen Curry não tinha título da NBA

Draftado em 2009 pelo Golden State Warriors, Stephen Curry ainda buscava seu espaço entre os grandes nomes da NBA quando, sem nenhum título na bagagem e cercado por dúvidas sobre sua capacidade física. Hoje, o cenário é outro: são quatro anéis de campeão da liga (2015, 2017, 2018 e 2022) e o reconhecimento como o maior arremessador da história. Curry 'transformou' o jogo com sua precisão na linha de três pontos. O camisa 30 do time de São Francisco já cravou seu legado entre os imortais da liga.

Stephen Curry foi draftado pelo Warriors em 2009 (Foto: Chris Covatta/NBAE/Getty Images/AFP)

Lamine Yamal só tinha 5 anos

Enquanto craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já brilhavam nos gramados quando Papa ainda era Francisco, Lamine Yamal tinha apenas 5 anos de idade e começava a dar seus primeiros chutes em campos de futebol infantil na Espanha. Hoje, com apenas 17 anos, Yamal é um dos principais jogadores do Barcelona e da Seleção Espanhola. Dono de uma maturidade incomum para sua idade, já soma golaços, assistências e atuações decisivas em partidas que parecem não 'pesar' no camisa 19.

Lamine Yamal tem apenas 17 anos (Foto: Josep Lago / AFP)

VAR não existia

O VAR ainda era apenas uma ideia distante nos bastidores do futebol mundial. Erros de arbitragem seguiam decidindo títulos, rebaixamentos e alimentando polêmicas sem solução. Sem auxílio tecnológico, juízes dependiam exclusivamente do olho humano para decidir um lance duvidoso. Hoje, o árbitro de vídeo é parte essencial do jogo, para o bem ou para o caos. O que antes era utopia virou rotina, mudando para sempre a forma de apitar (e de reclamar).

Cabine do VAR no Brasileirão Foto: Gilson Lobo/AGIF

Lewis Hamilton só tinha 1 título de F1

Há pouco mais de 10 anos, Lewis Hamilton somava apenas um título mundial de Fórmula 1, conquistado em 2008. O britânico ainda buscava se firmar como um dos grandes da categoria máxima do automobilismo. Agora 2025 e pilotando o emblemático carro vermelho da Ferrari, o piloto britânico já acumula sete campeonatos ganhos, igualando o recorde histórico da lenda Michael Schumacher. Sua era de domínio com a Mercedes marcou uma geração e redefiniu os padrões de excelência no automobilismo. Além da velocidade, Hamilton também se destacou como voz ativa fora das pistas, principalmente na luta contra o racismo.

Lewis Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Ferrari)

Brasil não tinha Ouro Olímpico no Futebol Masculino

Nas Olimpíadas de 2016, sediadas no Rio de Janeiro, o Brasil ainda carregava uma frustração histórica: jamais havia conquistado o ouro olímpico no futebol masculino. Após décadas batendo na trave, o cenário mudou. Neymar e cia carregaram uma Nação ao vencerem a Alemanhã na final, realizada no Maracanã. Enfim, o ouro veio. Além desse, a Seleção Brasileira também subiu no lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de 2020 (foi realizada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19), em Tóquio, no Japão.

Brasil conquistou primeiro Ouro Olímpico em 2017 (Foto: Divulgação/AFP)

Anderson Silva ainda era campeão do UFC

Em 2013, Anderson Silva ainda reinava absoluto como campeão dos médios no UFC, com um domínio que parecia inalcançável. Invicto por sete anos na organização, o brasileiro era sinônimo de genialidade e espetáculo no octógono. Seu reinado, no entanto, começaria a ruir naquele mesmo ano, com a histórica derrota para Chris Weidman, quando tem a perna fraturada ao dar um chute na canela do adversário. Atualmente, o 'Spider' já está aposentado e vivendo nos Estados Unidos com a família.

Anderson Silva em ação no UFC (Foto: Anthony Geathers/AFP)

Brasil não tinha nenhum campeão na WSL

Quando Papa Francisco foi eleito em 2013, o Brasil ainda não havia conquistado nenhum título mundial na WSL, a elite do surfe profissional. A 'Brazilian Storm' virou realidade e o cenário mudou radicalmente nos anos seguintes, com Gabriel Medina abrindo caminho ao conquistar o título em 2014. Desde então, o país se transformou em potência dominante nas ondas, com nomes como Adriano de Souza, Italo Ferreira e Filipe Toledo ampliando o domínio verde-amarelo. Hoje, o Brasil soma sete títulos na categoria.