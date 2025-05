Conhecido pelas polêmicas em quadra, Draymond Green recebeu mais uma falta técnica durante a derrota do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves nesta quinta-feira (8). A punição aconteceu no segundo quarto do duelo válido pelo jogo 2 das semifinais da Conferência Oeste na NBA 2024/25. Sem Stephen Curry, fora devido à lesão, o time de San Francisco pode contar com nova baixa no elenco, caso o camisa 23 recebe mais duas técnicas.

O lance aconteceu ainda no segundo período, quando Draymond era marcado por Naz Reid na altura do perímetro. Ao sentir o contato da defesa, o ala-pivô do Warriors passou a bola e simulou uma falta exagerada, acertando o jogador do Timberwolves no rosto com o braço. Com isso, a arbitragem o puniu com a quinta falta técnica dos playoffs na NBA 2024/25.

O que diz a regra da NBA?

As faltas técnicas podem ser dadas por seis motivos diferentes segundo o regulamento da NBA, que são: tempos limite excessivos, atraso de jogo, número excessivo de jogadores em quadra, se pendurar no aro "sem que seja necessário", brigas e por condutas antidesportivas. Durante um único jogo, o jogador que receber duas dessas punições será explico do confronto.

O número limite aumenta em relação a toda a temporada regular e os playoffs. Na primeira fase, o jogador recebe multa a cada falta técnica recebida, além de sofrer com a suspensão de um jogo ao chegar em 16 penalidades. A partir da 16ª, a cada duas novas punições, uma nova suspensão é aplicada.

Já nos playoffs, o número reduz novamente: máximo de sete faltas antes da suspensão. Assim, o atleta "poderá" receber no máximo seis técnicas antes de ser penalizado com um jogo fora. Como na fase regular, após chegar ao "limite", a regra se mantém a partir de duas faltas adicionais.

Qual a situação de Draymond Green?

Após nove jogos disputados - sete contra o Houston Rockets e dois em Minnesota -, Draymond Green não está em uma situação muito confortável. O veterano de Golden State acumulou cinco faltas técnicas nos playoffs da NBA 2024/25, o que o deixa vulnerável a uma suspensão na atual série contra o Timberwolves.

A ausência de Green já não é notícia boa para o Warriors, mas piora mais com o desfalque garantido de Curry em pelo menos mais dois jogos. Assim, como afirmou o técnico Steve Kerr, o ala-pivô precisará ser "muito cuidadoso" nas próximas disputas.

Como foi o jogo 2 entre Warriors e Wolves?

A partida começou com amplo domínio dos Timberwolves, que rapidamente abriram 13 a 0, com grande eficiência no ataque e principalmente na defesa. Os primeiros pontos dos Warriors saíram apenas no quinto minuto, com cinco pontos de Jimmy Butler. Porém, o time da casa seguiu dominante e abriu 29 a 15 ao fim do primeiro quarto.

Na sequência do jogo, Golden State melhorou no aproveitamento ofensivo e começou a fazer frente aos Wolves. Porém, na defesa, seguiram sem conseguir parar os donos da casa, principalmente Julius Randle, com nove pontos. A partida teve uma pequena pausa após falta técnica de Draymond Green, que acertou Naz Reid com o braço. Outro momento foi quando Anthony Edwards sofreu uma lesão no tornozelo, onde foi para o vestiário carregado, mas conseguiu retornar à quadra. Após troca de cestas, o duelo foi para o intervalo 56 a 39 para Minnesota.

Depois do intervalo, os Warriors entraram no modo "Terceiro quarto da morte", onde conseguiram uma corrida de 19 a 9 e conseguiram cortar a vantagem dos Timberwolves para 65 a 58, porém, voltaram a cometer erros no ataque. Rapidamente, Minnesota se reorganizou e voltou a abrir vantagem e, após cesta de dois pontos de Julius Randle, foram para o último quarto vencendo por 20, 85 a 65.

No último quarto, ambas as equipes voltaram com bom aproveitamento no ataque. Apesar de cortar a desvantagem para 15 pontos, após cesta de três de Buddy Hield, os Timberwolves cortaram a reação dos Warriors após seis pontos seguidos, com a dupla Anthony Edwards e Julius Randle funcionando. Com 106 a 85 no placar, as equipes colocaram os reservas até o fim. Sem nenhuma surpresa, Minnesota venceu por 117 a 93.

