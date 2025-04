Geral do Maracanã: 20 anos do ‘adeus’ do setor mais democrático do futebol

A geral, setor popular do antigo Maracanã, teve o seu fim no dia 24 de abril de 2005, no confronto entre Fluminense e São Paulo. Atualmente, 20 anos após esse triste epsódio na história do futebol carioca, os "geraldinos", como ficaram conhecidos os torcedores símbolos de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, estão cada vez mais distante do estádio. O motivo? O alto preço dos ingressos.

A geral se tornou um espaço acessível para torcedores de todas as classes sociais. Com as reformas de modernização do Maracanã, importantes para, principalmente, a Copa do Mundo de 2014, extinguiram um lugar único, com a promessa de criação de setores com preços acessíveis, o que nunca aconteceu.

Geral do Maracanã (Foto: Reprodução)

Atualmente, torcedores reclamam dos altos preços de ingressos para jogos no Maracanã. Em partidas do Flamengo, por exemplo, recentemente, o bilhete mais barato custou R$ 80. O mais caro R$ 500. Torcedores e representantes de clubes já manifestaram a necessidade de uma mudança no sistema de venda de ingressos.

"Saudades da geral", diz Dona Zica

Dona Zica, torcedora emblemática do Flamengo, em contato com o Lance! nesta quinta-feira, relembrou os bons tempos de geral. Além disso, ela repudiou os preços do atual Maracanã.

- A gente sente falta da geral, muita falta. Era um espaço grande, a gente ficava mais a vontade. Sinto muita falta da geral. O Maracanã era para 180 mil pessoas, quase 200. A geral tinha os seus problemas, mas a gente era feliz e não sabia. Fizemos muitos amigos. Tinha sete anos e frequentava a geral. Se fizessem a geral de novo, eu estaria lá. O Maracanã, antigamente, também era para pobre. Naquela época dava para ir - iniciou a rubro-negra.

Dona Zica em jogo no Maracanã (Foto: Arquivo pessoal)

- Os ingressos, hoje, estão muito caros. Fico com pena daqueles que não podem comprar. Quem não tem esse privilégio da gratuidade, que eu tenho, como faz? Fica em casa, fica no bar - completou.

Relembre como foram os últimos jogos com a geral do Maracanã

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 no dia 24/04/2025, com gols de Tuta (2x). Treinado por Abel Braga, o Tricolor das Laranjeiras contava com Marcão, Diego Souza e companhia, enquanto o Tricolor Paulista tinha Rogério Ceni, Lugano e Grafite.

No dia anterior, o Flamengo empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, em partida que marcou a sua despedida da geral. Com renda bruta de R$ 158.951,00, o Maracanã recebeu 10.720 (público pagante). O ingresso para a geral custou R$ 5.