Com Neymar, Santos segue no pódio das redes sociais; veja o ranking dos clubes

O IBOPE Repucom divulgou os dados do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, com destaque para cinco clubes: Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras e Bahia. Esses foram os que mais cresceram em abril e somaram, juntos, cerca de 1,1 milhão de inscritos, ou 73% dos 1,5 milhão de novas inscrições entre os 50 clubes monitorados.

continua após a publicidade

Um dos destaques principais é o Santos, que permaneceu no pódio pelo quarto mês consecutivo, com 24,175 milhões de fãs, e conquistou o terceiro maior crescimento em abril, somando 264 mil novos inscritos. O TikTok e o Instagram foram as plataformas em que o Peixe mais se destacou, com 100 mil novas adesões em cada uma, e manteve o clube a frente do Corinthians no Tik Tok, com 6,6 milhões, ante 5,6 milhões do rival.

Embora tenha explodido com a volta do Neymar Jr, o aumento também se dá pela reformulação das redes sociais desde 2024.

- Desde que bem trabalhado, o bom alcance das nossas redes sociais é fundamental para a visibilidade e exposição do clube. Estamos investindo nessa área desde o início da gestão, pois sabemos o quanto é importante apresentarmos grandes números nas mídias, principalmente pensando em oportunidades comerciais - disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Corinthians liderou o crescimento em abril com um acréscimo de 417 mil novas adesões em suas redes sociais, e também esteve à frente dos ganhos no TikTok, com 200 mil novos seguidores, e no Instagram, com 171 mil, ultrapassando a marca de 41 milhões de inscrições no total de seus perfis oficiais.

Já o Flamengo, que encerrou o mês de abril invicto no Brasileirão, acumulou mais de 334 mil novas inscrições no combinado de suas mídias digitais. O destaque do rubro-negro foi no Instagram, onde somou 159 mil novos seguidores (47% do total), seguido pelo TikTok com 100 mil e YouTube com 60 mil.

continua após a publicidade

Por fim, o Palmeiras, atual líder do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha até o momento na Copa Libertadores da América, obteve o quarto maior resultado do mês, com cerca de 50 mil novos seguidores, e o Bahia, que fecha o Top-5 ao registrar pouco mais de 41 mil novas inscrições.

Ranking Geral:

1 - Flamengo: 62,5 milhões

2 - Corinthians: 41 milhões

3 - Santos: 24,1 milhões

4 - Palmeiras: 23,4 milhões

5 - São Paulo: 22,8 milhões

6 - Vasco: 13,8 milhões

7 - Grêmio: 12,2 milhões

8 - Atlético-MG: 12 milhões

9 - Cruzeiro: 10,8 milhões

10 - Fluminense: 9,4 milhões