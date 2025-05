Papa Leão XIV tem esporte favorito surpreendente; saiba qual

Eleito Papa pelo conclave nesta quinta-feira (8), Robert Prevost, que adotou o nome de Leão XIV, revelou em entrevista de 2023 o seu esporte favorito. O novo Papa é apaixonado por tênis. Ocupado com a então função de cardeal, Prevost não esteve livre para praticar o esporte.

— Me considero um jogador de tênis amador. Desde que saí do Peru, tive poucas oportunidades de praticar, então estou ansioso para voltar às quadras. Não que este novo emprego (de Cardeal) tenha me deixado livre para isso até agora — revelou, quando ainda era cardeal, ao site "The Order Of Saint Augustine".

O sucessor de Francisco ainda revelou que, além do esporte, gosta de viajar e conhecer lugares novos. Ele é o 267º Papa eleito:

— Também gosto muito de ler, fazer longas caminhadas e viajar... Ver e desfrutar de lugares novos e diversos. Gosto de relaxar com amigos e conhecer muitas pessoas diferentes.

Papa Leão XIV foi eleito nesta quinta-feira (8); ele tem o tênis como esporte favorito (Foto: Handout / Vatican Media / AFP)

Temos Papa!

A eleição foi concluída na quinta votação geral e no segundo dia de conclave, mesmo com o número maior de cardeais em relação ao conclave anterior — 133, contra 117 em 2013. Antes da escolha, a chaminé da Capela Sistina havia emitido duas fumaças pretas, uma na manhã desta quinta-feira e outra na quarta-feira (7), sinalizando votações inconclusivas.

A sucessão no comando da Igreja Católica se deu 17 dias após a morte do papa Francisco. O pontífice faleceu em sua residência no Vaticano em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca. Ele havia recebido alta médica semanas antes, após cinco semanas internado para tratar uma pneumonia.

continua após a publicidade

Francisco ocupou o papado por 12 anos, período em que implementou reformas e buscou aproximar a Igreja dos fiéis. Leão XIV indicará os rumos que o Vaticano pretende seguir após a gestão anterior.