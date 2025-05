Anúncio inusitado na F1 diverte internautas

O retorno de Franco Colapinto ao grid da Fórmula 1 (F1) foi anunciado de maneira inusitada nesta quarta-feira (7). O comunicado foi feito por meio de conteúdo publicitário em parceria com a MercadoLibre Argentina, em vídeo publicado nas redes sociais, e divertiu os internautas.

➡️Alpine confirma saída de Doohan e promove retorno de Colapinto à F1 em Ímola

COLAPINTO ANUNCIANDO SEU RETORNO NUMA PUBLI COM O MERCADO LIBRE DA ARGENTINA



QUE LOUCURA KKKKKK pic.twitter.com/pedGTl5yfY — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) May 7, 2025

Te puede hacer llorar de alegría una publi de Mercado Libre?? Porque a mí sí. VOLVIMOS!!! GRACIAS MERCADO LIBRE!!!!! https://t.co/MLbvzXxQgc — Alguna Magui (@ColapintoGP) May 7, 2025

O próprio piloto argentino entrou na brincadeira com os internautas, que elogiaram sua performance como ator no vídeo publicitário.

- Vamos ao Oscar, pessoal! Vocês arrasaram! - escreveu em seu perfil.

a los oscars chicos @Mercadolibre la rompen toda https://t.co/vcGXbO7qXT — Franco Colapinto (@FranColapinto) May 7, 2025

Colapinto retorna em Ímola

Com a retirada do australiano Jack Doohan da titularidade da Alpine, Franco Colapinto assumirá o cockpit por cinco corridas do circuito da F1. Ele retorna no GP da Emília-Romanha, em Ímola, o próximo da temporada 2025.

Retorno de Colapinto foi anunciado nesta quarta-feira (Foto: Rudy Carezzevoli/AFP)

A Alpine fará uma avaliação do desempenho de Colapinto antes do GP da Inglaterra para decidir se o argentino segue, se volta a promover Doohan ou se eventualmente parte para uma terceira via. Jack Doohan foi tirado do posto de titular após os sucessivos erros e acidentes.

O chefe da Alpine elogiou o profissionalismo do piloto australiano e afirmou que a equipe continuará apoiando Doohan, porém, reforçou a necessidade de rotacionar o line-up e melhorar as ambições para a próxima temporada.