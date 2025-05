O Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors, por 117 a 93, pela segunda partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA nesta quinta-feira (8), no Target Center. Durante o jogo, no segundo quarto, Draymond Green cometeu uma falta técnica em Naz Reid, ao acertar o rosto do adversário com o braço. Com mais uma falta técnica nos Playoffs, o ala-pivô foi criticada pelos internautas.

Na rede social "X", antigo Twitter, Draymond Green foi criticado por mais um lance considerado violento pela arbitragem da NBA. Além das reclamações por mais uma falta técnica, a quinta nos Playoffs, muitos acharam a punição branda após as reclamações do jogador.

Confira a reação da web

Como foi a partida entre Timberwolves x Warriors?

A partida começou com amplo domínio dos Timberwolves, que rapidamente abriram 13 a 0, com grande eficiência no ataque e principalmente na defesa. Os primeiros pontos dos Warriors saíram apenas no quinto minuto, com cinco pontos de Jimmy Butler. Porém, o time da casa seguiu dominante e abriu 29 a 15 ao fim do primeiro quarto.

Na sequência do jogo, Golden State melhorou no aproveitamento ofensivo e começou a fazer frente aos Wolves. Porém, na defesa, seguiram sem conseguir parar os donos da casa, principalmente Julius Randle, com nove pontos. A partida teve uma pequena pausa após falta técnica de Draymond Green, que acertou Naz Reid com o braço. Outro momento foi quando Anthony Edwards sofreu uma lesão no tornozelo, onde foi para o vestiário carregado, mas conseguiu retornar à quadra. Após troca de cestas, o duelo foi para o intervalo 56 a 39 para Minnesota.

O Minnesota Timberwolves derrotou o Golden State Warriors por 117 a 93 (Foto: Jordan Johnson/AFP)

Depois do intervalo, os Warriors entraram no modo "Terceiro quarto da morte", onde conseguiram uma corrida de 19 a 9 e conseguiram cortar a vantagem dos Timberwolves para 65 a 58, porém, voltaram a cometer erros no ataque. Rapidamente, Minnesota se reorganizou e voltou a abrir vantagem e, após cesta de dois pontos de Julius Randle, foram para o último quarto vencendo por 20, 85 a 65.

No último quarto, ambas as equipes voltaram com bom aproveitamento no ataque. Apesar de cortar a desvantagem para 15 pontos, após cesta de três de Buddy Hield, os Timberwolves cortaram a reação dos Warriors após seis pontos seguidos, com a dupla Anthony Edwards e Julius Randle funcionando. Com 106 a 85 no placar, as equipes colocaram os reservas até o fim. Sem nenhuma surpresa, Minnesota venceu por 117 a 93.