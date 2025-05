Neymar viraliza em vídeo de influenciadora no CT do Santos; veja

Neymar gravou um vídeo de humor com a influenciadora e atriz Duda Alcova no Centro de Treinamento Rei Pelé, do Santos, na última terça-feira (6). O jogador, que está utilizando as dependências do clube para treinar, participou da gravação voltada às redes sociais da criadora de conteúdo.

Nas imagens, Duda se aproxima do atleta e pede uma foto, simulando não reconhecer que ele é famoso. "Sempre simpática com meus tietes", escreveu ela na legenda da publicação. Neymar entrou na brincadeira e comentou: "Ué", acompanhado de um emoji de risada.

A gravação ocorreu durante a passagem do atacante pelo CT do Santos, onde tem realizado treinos físicos. Ele ainda não tem data prevista para retornar aos gramados.

Quando Neymar volta?

O ídolo do Santos, Neymar Jr., sofreu duas lesões nesta temporada na parte posterior da coxa esquerda, com um intervalo de apenas um mês e meio entre elas. Ele retornou ao clube no dia 31 de janeiro, após 13 anos jogando no exterior.

Atualmente, Neymar segue em recuperação, sendo monitorado pelo o seu staff e o Departamento Médico do Santos, e não tem prazo para voltar. No período em que ficou afastado dos gramados, esteve ausente de duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, além de um amistoso contra o Coritiba e quatro jogos com o Peixe pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem feito registro nas redes sociais das atividades na academia do CT Rei Pelé.

Minutagem:

17.04 - Campeonato Brasileiro - Santos x Atlético-MG - 34 minutos

13.04 - Campeonato Brasileiro - Fluminense x Santos - 46 minutos

02.03 - Campeonato Paulista (quartas de final) - Santos x Red Bull Bragantino - 76 minutos *gol

23.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Inter de Limeira x Santos - 90 minutos *um gol e duas assistências

19.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Noroeste - 69 minutos *gol

16.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Água Santa - 85 minutos *um gol e uma assitência

13.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Corinthians x Santos - 68 minutos

09.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Novorizontino x Santos - 75 minutos

06.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Botafogo (SP) - 45 minutos