Corinthians x Vitória: dublador expõe discussão em pênalti marcado

O pênalti marcado durante o confronto entre Corinthians e Vitória nesta segunda-feira (19) repercutiu fortemente nas redes sociais. Na situação, a infração foi assinalada em favor do Timão, que empatou por 1 a 1 com o Leão, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do pênalti, o confronto foi marcado por diversos momentos de discussões e desentendimentos entre atletas, membros de comissão técnica e arbitragem. Gustavo Machado, dublador e influenciador digital, realizou a leitura labial destas situações.

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Discussão em Corinthians x Vitória

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O Corinthians começou melhor, mas foi o Vitória quem abriu o placar na Neo Química Arena. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Renê balançou as redes e colocou os visitantes em vantagem assustando todos os torcedores presentes na Neo Química Arena.

Na segunda etapa, o Timão buscou o empate e chegou ao gol aos 20 minutos, quando Yuri Alberto converteu uma cobrança de pênalti. Apesar da reação, a equipe alvinegra não conseguiu a virada e deixou o campo com apenas um ponto.

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Com o resultado, o Corinthians chegou aos 33 pontos e permaneceu na 16ª colocação, apenas uma posição acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o Internacional, que tem 32 pontos somados até o momento. O próximo compromisso será neste sábado (24), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário. O Vitória, por sua vez, alcançou os 37 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela do Brasileirão, atrás do Coritiba, que tem 39 pontos conquistados, e volta a campo no mesmo dia, às 16h30, diante do Athletico-PR.