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Jair Ventura provoca Corinthians após empate com o Vitória

Equipes somaram apenas um ponto na noite desta segunda-feira (19)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/10/2026 09:31
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Técnico já teve passagem no comando do Timão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).
Técnico já teve passagem no comando do Timão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O único ponto somado saiu de Itaquera com gosto de triunfo para o Vitória após o empate por 1 a 1 com o Corinthians. Na Neo Química Arena, o técnico Jair Ventura comentou o resultado. Ele lembrou que o time ainda não vence fora de casa e destacou que, em um confronto direto, o tropeço pesa mais para o rival na luta contra o rebaixamento.

O comandante disparou uma provocação ao rival paulista após o encerramento do confronto, em que chegou a comparar os investimentos financeiros feitos pelo clube:

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— Seguramos um adversário direto, também queríamos vencer. Imagina o investimento que tem (o Corinthians), pegar o Vitória e não vencer em casa. Então, seguramos um adversário direto. O ponto importante é que possamos deixar mais uma grande impressão e buscar a 11ª vitória em casa, já que só vencemos em casa, mas já são 10, não dá para esconder que temos 10 vitórias — disse o treinador.

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Histórico do comandante do Vitória com o Corinthians

Jair também fez questão de dizer que "conhece" o Corinthians. Ele comandou o clube em 2018 e foi vice-campeão da Copa do Brasil daquele ano:

— Conheço bem o Corinthians, fui vice-campeão da Copa do Brasil aqui. A torcida não vaia durante o jogo, eles apoiam até o final. Então o momento do adversário não foi usado. Volto a repetir que não adianta ganhar fora e não ganhar em casa, os três pontos valem a mesma coisa na competição — completou.

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Corinthians e Vitória empataram em 1 a 1 no Brasileirão (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)
Corinthians e Vitória empataram em 1 a 1 no Brasileirão (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o confronto pelo Brasileirão

Renê, pelo Vitória, e Yuri Alberto, pelo Corinthians fizeram os gols do jogo na Neo Química Arena. O atacante do Vitória aproveitou um rebote de Hugo Souza no primeiro tempo e abriu o placar. O camisa 9 do Timão empatou em cobrança de pênalti, já na etapa final.

O resultado em Itaquera manteve as duas equipes ameaçadas pelo rebaixamento, mas foi mais proveitoso para o Vitória. A equipe baiana chegou aos 37 pontos e é a 13ª colocada. O Corinthians foi aos 33, um a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

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Próximo compromisso

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 32ª rodada do Brasileirão. Em casa, o Vitória encara o Athletico, às 16h30 (de Brasília). Mais tarde, às 18h30, o Corinthians visita o Vasco.

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