Copa do Brasil: vidente projeta resultado de Flamengo x Vitória
O duelos acontece na noite desta quarta-feira (22)
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A quinta fase da Copa do Brasil teve início na última terça-feira (21) com os duelos entre Botafogo e Chapecoense, São Paulo e Juventude, Grêmio e Confiança, Barra e Corinthians, e Paysandu e Vasco. Na noite desta quarta-feira (22), serão realizados mais sete jogos e, para o confronto envolvendo Flamengo e e Vitória no Maracanã, um vidente analisou a partida e indicou o lado com mais chances de obter um resultado positivo.
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O tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, verificou, através dos baralhos, as possibilidades dos cenários para o jogo e indicou vantagens ao Flamengo, que é o mandante da partida. De acordo com a análise do especialista, a equipe de Leonardo Jardim exercerá muita imposição e controle sobre o Vitória no Maracanã com possíveis destaques individuais. Para o lado dos visitantes, as cartas apontaram para um amadurecimento mas também para o desperdício de oportunidades.
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O Flamengo vem de cinco triunfos consecutivos, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Libertadores. Já o Vitória vem de cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates. O último duelo entre as equipes no estádio terminou em 8 a 0 para o rubro-negro carioca.
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A quinta fase da Copa do Brasil começou na última terça-feira (21), e os leitores do Lance! apontaram quais são as maiores chances de "zebra" nos confrontos de ida. A etapa, que antecede as oitavas de final, marca a estreia das equipes da Série A na competição.
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Em enquete realizada com os torcedores sobre os 16 jogos programados até quinta-feira (23), Internacional e Santos foram indicados como os gigantes com maior risco de tropeço. Por outro lado, o Grêmio apareceu como o time mais seguro da rodada, sendo o menos cotado para sofrer uma derrota.
O Internacional enfrenta o Athletic fora de casa nesta quarta-feira (22), mesmo dia em que o Santos recebe o Coritiba. A votação foi realizada por meio do canal do Lance! no WhatsApp.
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Confira os resultados da enquete até a noite da última segunda-feira (20):
Internacional: 16,0%
Santos: 14,9%
Corinthians: 10,7%
São Paulo: 8,5%
Flamengo: 8,2%
Palmeiras: 6,8%
Atlético-MG: 5,3%
Vasco: 5,0%
Fluminense: 5,0%
Cruzeiro: 3,6%
Botafogo: 2,8%
Grêmio: 2,5%
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