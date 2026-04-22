A quinta fase da Copa do Brasil teve início na última terça-feira (21) com os duelos entre Botafogo e Chapecoense, São Paulo e Juventude, Grêmio e Confiança, Barra e Corinthians, e Paysandu e Vasco. Na noite desta quarta-feira (22), serão realizados mais sete jogos e, para o confronto envolvendo Flamengo e e Vitória no Maracanã, um vidente analisou a partida e indicou o lado com mais chances de obter um resultado positivo.

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O tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, verificou, através dos baralhos, as possibilidades dos cenários para o jogo e indicou vantagens ao Flamengo, que é o mandante da partida. De acordo com a análise do especialista, a equipe de Leonardo Jardim exercerá muita imposição e controle sobre o Vitória no Maracanã com possíveis destaques individuais. Para o lado dos visitantes, as cartas apontaram para um amadurecimento mas também para o desperdício de oportunidades.

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O Flamengo vem de cinco triunfos consecutivos, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Libertadores. Já o Vitória vem de cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates. O último duelo entre as equipes no estádio terminou em 8 a 0 para o rubro-negro carioca.

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O Flamengo vem de cinco vitórias consecutivas na temporada (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Leitores do Lance! elegem os gigantes mais ameaçados na Copa do Brasil

A quinta fase da Copa do Brasil começou na última terça-feira (21), e os leitores do Lance! apontaram quais são as maiores chances de "zebra" nos confrontos de ida. A etapa, que antecede as oitavas de final, marca a estreia das equipes da Série A na competição.

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Em enquete realizada com os torcedores sobre os 16 jogos programados até quinta-feira (23), Internacional e Santos foram indicados como os gigantes com maior risco de tropeço. Por outro lado, o Grêmio apareceu como o time mais seguro da rodada, sendo o menos cotado para sofrer uma derrota.

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O Internacional enfrenta o Athletic fora de casa nesta quarta-feira (22), mesmo dia em que o Santos recebe o Coritiba. A votação foi realizada por meio do canal do Lance! no WhatsApp.

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Confira os resultados da enquete até a noite da última segunda-feira (20):

Internacional: 16,0%

Santos: 14,9%

Corinthians: 10,7%

São Paulo: 8,5%

Flamengo: 8,2%

Palmeiras: 6,8%

Atlético-MG: 5,3%

Vasco: 5,0%

Fluminense: 5,0%

Cruzeiro: 3,6%

Botafogo: 2,8%

Grêmio: 2,5%

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